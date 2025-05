Österreichische Post gibt Briefmarke zum Gedenken an Papst Franziskus heraus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oesterreichische Post Aktie Die Oesterreichische Post Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 29,30 auf Tradegate (07. Mai 2025, 09:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oesterreichische Post Aktie um -2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,32 %. Die Marktkapitalisierung von Oesterreichische Post bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd.. Oesterreichische Post zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,500 %.

Wien (ots) - Zum Beginn des neuen Konklaves - Kurzfassung in LateinAm 21. April 2025 verstarb Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren. Sein Einsatzfür soziale Gerechtigkeit prägte seine zwölfjährige Amtszeit als Oberhaupt derrömisch-katholischen Kirche. Die Österreichische Post gibt zu seinem Gedenkeneine eigene Sonderbriefmarke heraus.Die von Kirsten Lubach gestaltete Briefmarke zeigt ein freundlich lächelndesPorträt von Papst Franziskus in schlichtem Talar, sein Bild ist von einem dickenweißen Rand umgeben. Die Briefmarke hat einen Nennwert von 1,55 Euro (Tarif:Brief M) und erscheint in einer Auflage von 180.000 Stück.Die ersten Exemplare sind am 23. Mai bei einem Sonderpostamt auf der "Marke +Münze" in Seiersberg samt passendem Sonderstempel erhältlich. Ab 26. Mai ist dieBriefmarke auch in allen Postfilialen, auf https://onlineshop.post.at sowie beimSammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 - 95095; E-Mail:mailto:sammler-service@post.at ) erhältlich.Papst FranziskusJorge Mario Bergoglio wurde 1936 in Buenos Aires, Argentinien, als Sohnitalienischer Einwanderer geboren. Er trat 1958 in den Jesuitenorden ein undwurde 1969 zum Priester geweiht. Zum Erzbischof von Buenos Aires wurde er 1998ernannt, zum Kardinal 2001. Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. wurdeBergoglio am 13. März 2013 als erster Jesuit und Südamerikaner zum neuen Papstgewählt und wählte als erster Papst den Namen Franziskus nach dem heiligen Franzvon Assisi.Demut und Bescheidenheit kennzeichneten sein Pontifikat. Auf eigenen Wunschwurde er nicht in den Vatikanischen Grotten, sondern in seiner LieblingsbasilikaSanta Maria Maggiore beigesetzt. Papst Franziskus kritisierte die Auswüchse desKapitalismus, setzte sich für Flüchtlinge, Arme und den interreligiösen Dialogein und leitete eine umfassende Reform der römischen Kurie und eine Lockerungder katholischen Sexualmoral ein. Der Schutz der Umwelt, die Solidarität mitanderen und die friedliche Lösung von Konflikten waren ihm wichtige Anliegen.Für seine Reformen, die er durchführte, aber auch für die, die er nichtdurchführte, erntete er Kritik, wird aber als volksnaher Papst in Erinnerungbleiben.Am Ostermontag 2025 verstarb Papst Franziskus nach langer Krankheit, nachdem eram Vortag von der Loggia des Petersdoms aus noch den feierlichen Segen "Urbi etOrbi" erteilt hatte.Posta Austriaca stampam in memoriam Papae Francisci emittitDie XXI Aprilis MMXXV Papa Franciscus aetate LXXXVIII annorum obiit. Eius operampro iustitia sociali duodecim annos pontificatus sui ut caput EcclesiaeCatholicae Romanae signavit. Posta Austriaca stampam in memoriam eius emittit.Stampam a Kirsten Lubach designatam ostendit amice ridentem imaginem PapaeFrancisci in simplici talari, eius imago crasso albo margine circumdata est.Stampam habet valorem nominalem 1,55 Euro et editur in editione 180.000exemplarium. Ea a die XXIII Maii in omnibus officiis Postae Austriacae praestoest.Pressekontakt:Österreichische Post AGPresse-TeamTelefon: +43 57767 - 32010E-Mail: mailto:presse@post.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56747/6027720OTS: Österreichische Post AGISIN: AT0000APOST4