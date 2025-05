Bitcoin über 97.000 US-Dollar – Risikoappetit steigt vor US-China-Gesprächen!

Der Kursanstieg kommt zu einem Zeitpunkt wachsender geopolitischer Spannungen und geldpolitischer Unsicherheiten. Treiber der aktuellen risikobereiten Stimmung sind insbesondere die angekündigten Gespräche zwischen hochrangigen Handelsvertretern der USA und Chinas, die am kommenden Wochenende in der Schweiz stattfinden sollen. Es wäre das erste formale Treffen seit Beginn des Handelskriegs unter US-Präsident Donald Trump.

Der Bitcoin -Kurs ist am Mittwoch über die Marke von 97.000 US-Dollar gestiegen und erreichte mit 97.400 US-Dollar ein neues Mehrmonatshoch. Aktuell notiert Bitcoin bei 97.011 US-Dollar, was einem Tagesplus von rund 2,9 Prozent entspricht (Stand: Mittwoch, 11:00 Uhr MESZ). Ethereum legte im gleichen Zeitraum um 2,25 Prozent zu und notierte bei 1.841 US-Dollar.

"Ich freue mich auf konstruktive Gespräche, mit dem Ziel, das internationale Wirtschaftssystem zugunsten der Vereinigten Staaten neu auszubalancieren," erklärte US-Finanzminister Scott Bessent in einem offiziellen Statement.

Markt geht in Risiko-Modus über

Die Ankündigung der Gespräche hat eine deutliche Verlagerung der Marktstimmung bewirkt. "Gold als klassischer Risk-Off-Wert verliert an Boden, während risikobehaftete Assets wie Bitcoin und Nasdaq-Futures deutlich zulegen", sagte Peter Chung, Head of Research bei Presto Research. Laut Chung signalisiert dies eine wachsende Hoffnung auf eine Annäherung in der Handelsfrage zwischen den beiden Wirtschaftsmächten.

Auch Jupiter Zheng, Partner bei Hashkey Capital, sieht weiteres Aufwärtspotenzial für Bitcoin und globale Aktienmärkte, sollte das Treffen konkrete Fortschritte bringen. "Ein positiver Ausgang könnte als Zeichen für eine Erholung der Weltwirtschaft gewertet werden."

Fed-Entscheidung als nächster Katalysator?

Ein weiteres Marktereignis steht unmittelbar bevor: die heutige Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Zwar erwarten die meisten Marktteilnehmer keine Änderung des Leitzinses, doch die Worte von Fed-Chef Jerome Powell könnten Hinweise auf eine zukünftige Lockerung oder Straffung der Geldpolitik geben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion