Dubai Business Forum / Dubai Business Forum Germany: Neue ...

Dubai Business Forum Germany: Neue Wachstumschancen für deutsche Unternehmen und Investoren (FOTO)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots) - Die Dubai Chambers veranstalten das Dubai Business Forum - Germany am 20. Mai in Hamburg. Damit findet die Veranstaltung zum ersten Mal innerhalb der Europäischen Union statt. Das Forum soll die wachsenden Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Deutschland und Dubai stärken und neue Möglichkeiten für Unternehmen und Investoren in beiden Märkten eröffnen.



Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Innovate, Invest, Integrate: Forging a New Path for Dubai-German Economic Synergy" (Innovation, Investition, Integration: Neue Wege für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dubai und Deutschland) und wird von den Dubai Chambers in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Hamburg als strategischem Partner und der Repräsentanz Hamburg in Dubai und der Deutsch-Emiratischen Industrie- und Handelskammer (AHK) als unterstützenden Partnern organisiert. Das Forum bietet eine Plattform für deutsche Unternehmen und Investoren, die in die schnell wachsenden Märkte des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens (MEASA) expandieren möchten. Dubai ist hierbei die perfekte Drehscheibe für ausländische Direktinvestitionen, Innovationen und globale Expansionen.