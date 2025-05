BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Die Italiener zögen ihre eigenen Fäden, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einer Marge von mehr als 30 Prozent habe der Hersteller kostspieliger Automobile die Konsensschätzung gesprengt. Der Aktienkurs habe daraufhin sowohl den Luxusgüter- als auch den Automobilsektor hinter sich gelassen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 22:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 04:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 421,8EUR auf Tradegate (07. Mai 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A