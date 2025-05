Frédéric Munch übernimmt die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 184,5 auf Tradegate (07. Mai 2025, 09:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um +3,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,65 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Hamburg (ots) -- Christian Wrage tritt aus persönlichen Beweggründen aus der operativen Führungzurück- Frédéric Munch übernimmt die CEO-Rolle, um Sopra Steria Deutschland weiter zustärken - und die europäische Marktführerschaft weiter auszubauen.Sopra Steria Deutschland stellt seine Führungsstruktur neu auf. Frédéric Munchübernimmt zum 5. Mai 2025 die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) von SopraSteria Deutschland. Er folgt auf Christian Wrage, der das Unternehmen über vieleJahre hinweg in einer prägenden Phase mitgestaltet und weiterentwickelt hat.Wrage trat 2015 als CFO in die Geschäftsleitung von Sopra Steria Deutschland einund übernahm zunächst die Verantwortung für zentrale Geschäftsbereiche. 2021wurde er zum Sprecher des Vorstands berufen und übernahm seitdem mit FrédéricMunch die gemeinsame Führung an der Spitze des Unternehmens. Im Dezember 2024wurde Wrage zum Vorstandsvorsitzenden von Sopra Steria Deutschland berufen."Europa steht an einem Wendepunkt: wirtschaftlich, geopolitisch undtechnologisch", sagt Cyril Malargé, CEO der Sopra Steria Gruppe. "ChristianWrage hat Sopra Steria Deutschland in dieser Phase tiefgreifenderMarktveränderungen mit klarer Haltung, unternehmerischer Weitsicht undpersönlichem Einsatz geprägt - und dabei die nächste Entwicklungsphase desUnternehmens angestoßen. Dafür gilt ihm mein ganz persönlicher Dank - und derRespekt des gesamten Group Executive Committee, des Aufsichtsrates und unseresgesamten Teams in Deutschland," so Malargé weiter."Sopra Steria Deutschland ist kraftvoll aufgestellt - mit Führungsanspruch undVerantwortung für Europas digitale Souveränität.""Die vergangenen Jahre waren intensiv, herausfordernd - und für mich persönlichsehr prägend", sagt Christian Wrage. "Ich danke meinem Team in Deutschland, demGroup Executive Committee, dem Aufsichtsrat und insbesondere Frédéric Munch fürdas Vertrauen, die Zusammenarbeit und die gemeinsame Verantwortung über all dieJahre hinweg. Ich gehe mit einem Gefühl großer Dankbarkeit - und mit derÜberzeugung, dass Sopra Steria in Deutschland heute auf einem starken Fundamentsteht: mit einem klaren Kurs, einem starken Team und einer entscheidenden Rollein der Gruppe."Mit der Ernennung von Frédéric Munch verfolgt Sopra Steria die konsequenteFortführung eines strategischen Kurses, die Deutschland noch enger mit dereuropäischen Gesamtstrategie verbindet. Die Führungsübergabe erfolgt somit ineinem Moment, in dem sich Stabilität und neue strategische Weichenstellungengezielt verbinden lassen."Der Markt ist in Bewegung - wirtschaftlich, geopolitisch und technologisch.