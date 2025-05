Jungheinrich setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele - Jahresstart solide

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich setzt bei seinen Wachstumsambitionen bis Ende des Jahrzehnts auch auf Zukäufe. Akquisitionen würden in der mittelfristigen Strategie eine wichtige Rolle spielen, sagte Finanzchef Volker Hues laut Mitteilung am Mittwoch in Hamburg. Aber auch aus eigener Kraft will Jungheinrich bis 2030 kräftig wachsen und profitabler werden. Das erste Quartal zeugte hingegen von der anhaltend schleppenden Nachfrage in Europa nach Flurförderzeugen, wenngleich es besser ausfiel als von Analysten erwartet. An der Börse kam das Gesamtpaket gut an.

Die Aktie legte am Vormittag um über 5 Prozent zu und stieg damit auf das höchste Niveau seit Ende März, bevor US-Präsident Donald Trump mit seinen Zollankündigungen für ein Beben an den Aktienmärkten sorgte. Zuletzt zog der Aktienkurs um gut drei Prozent auf 33,20 Euro an. Die im MDax notierten Vorzugsaktien machen knapp die Hälfte des Jungheinrich-Kapitals aus. Der Rest sind Stammaktien im Besitz der Erben des Firmengründers.