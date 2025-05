zvoove launcht KI-Recruiting Tool Cockpit X

MÜNCHEN, 7. Mai 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, präsentiert mit Cockpit X eine neue Generation der Recruiting-Automatisierung. Das vollständig in das Recruiting-Flaggschiff zvoove Cockpit integrierte Add-on bringt ein intelligentes Team aus KI-Agenten ins Spiel, das wiederkehrende Aufgaben im Bewerbungsprozess übernimmt – von der Vorauswahl eingehender Bewerbungen über die Terminplanung bis zur Gesprächsdokumentation.

„Mit Cockpit X entlasten wir Recruiterinnen und Recruiter spürbar im Alltag", sagt Stefan Kramer, CEO zvoove Recruit. „Routinearbeiten wie Lebenslaufprüfung, Profilpflege oder Terminabstimmung kosten Zeit und Energie – Cockpit X gibt beides zurück. Das Resultat ist mehr wertvolle Recruiter-Zeit für die, deren Job der Mensch ist."

KI-Agenten, die mitdenken

Cockpit X besteht zu Beginn aus vier spezialisierten digitalen Agenten:

Der Bewerbungsagent analysiert Bewerbungen, gleicht sie mit offenen Stellen ab und ergänzt fehlende Informationen durch direkte Kommunikation mit den Kandidat:innen per WhatsApp oder E-Mail.

Der Talentpool-Agent reaktiviert vielversprechende Kontakte aus der Datenbank und bringt sie zurück ins Bewerbungsverfahren.

Der Planungsagent übernimmt die Koordination von Gesprächsterminen und versendet automatisch Einladungen und Erinnerungen.

Der Meeting-Agent dokumentiert Bewerbungsgespräche in Echtzeit und aktualisiert Kandidatenprofile nach dem Gespräch – ganz ohne manuelle Nacharbeit.

Automatisierung nach Maß

Ein zentrales Merkmal von Cockpit X ist seine Anpassungsfähigkeit: Jeder Agent lässt sich individuell briefen und exakt auf die internen Prozesse, Zielgruppen und Kommunikationsstile des Unternehmens abstimmen. Die Steuerung bleibt jederzeit in der Hand der Anwender:innen – sie entscheiden, was automatisiert wird und was nicht.

Mehr Effizienz, bessere Candidate Experience

Durch den Einsatz von Cockpit X verkürzt sich die Time-to-Hire signifikant, während gleichzeitig die Qualität der Kommunikation mit Bewerbenden steigt. Rückmeldungen erfolgen schneller, Prozesse laufen reibungsloser – und Recruiter:innen gewinnen wertvolle Zeit für persönliche Gespräche und strategische Entscheidungen.

Datenschutz inklusive

Selbstverständlich arbeitet Cockpit X DSGVO-konform und innerhalb der geschützten zvoove Systemumgebung. Alle personenbezogenen Daten werden sicher verarbeitet, ohne dass zusätzliche Tools oder Schnittstellen notwendig sind.

Verfügbarkeit

Cockpit X ist ab sofort als Add-on für zvoove Cockpit verfügbar. Weitere Informationen und Demo-Anfragen unter: https://zvoove.de/zeitarbeit/zvoove-cockpit-x

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 6.700 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,5 Mio. Arbeitnehmer, 17,5 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und fast drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 660 Mitarbeiter an 22 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2496255/4891208/zvoove_Logo.jpg

