Mittelfristziele stützen Hensoldt - Rüstungswerte abgehängt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Rüstungssektor geht die Schere am Mittwoch bei den deutschen Branchenwerten etwas auseinander. Die Aktien des MDax-Konzerns Hensoldt hoben sich nach der Vorlage von Quartalszahlen mit einem Kursanstieg um fast fünf Prozent positiv ab. Angesicht der Aufrüstung in Europa hob Vorstandschef Oliver Dörre sein Ziel für das Jahr 2030 an.

Rheinmetall bewegten sich am Mittwoch im Dax zwar mit 0,8 Prozent im Plus und erreichten mit bis zu 1.672 Euro erneut ein Rekordhoch. Die MDax-Papiere von Renk mit leichten Verlusten einbezogen, ergab sich am Tag nach der Regierungsneubildung in Deutschland jedoch ein insgesamt durchwachsenes Branchenbild.