Bitcoin legt wieder zu - USA und China planen erste Gespräche zu Zöllen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen einer Entspannung im Zollkonflikt haben den Bitcoin am Mittwoch angetrieben. Nachdem der Kurs der Ur-Kryptowährung in den letzten Tagen etwas unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte, zog er auf der Handelsplattform Bitstamp nun bis auf gut 97.700 US-Dollar an. Zuletzt notierte der Bitcoin etwas tiefer.

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China wurden die ersten hochrangigen Gespräche angekündigt. Finanzminister Scott Bessent werde am 8. Mai in die Schweiz reisen und dort auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen, teilte das US-Finanzministerium mit. Das chinesische Handelsministerium sowie Chinas Staatsmedien bestätigten ebenfalls ein Treffen zwischen beiden Seiten.