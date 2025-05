Wiener Börsenspezialitäten

Leiwand, auf Hochdeutsch: toll, nennen die Wiener so etwas wie die Kursperformance, die der ATX 20 im ersten Quartal 2025 hingelegt hatte. Rund 17 Prozent an Wert hatte das wichtigste österreichische Börsenbarometer in diesem Zeitraum gewonnen – ehe das Börsenbeben als Reaktion auf die US-Zollpolitik im April auch bei österreichischen Aktien eine kräftige Korrektur auslöste.

Allzeithoch im März

In der jüngsten Börsenpanik in Vergessenheit geraten ist, dass die Wiener Börse erst vor rund einem Monat – genauer gesagt: am 6. März - eine neue Rekordmarke feierte. An diesem Tag schloss der ATX Total Return Index erstmals über der Marke von 10 000 Punkten. Dieser Wiener Börsenindex berücksichtigt wie der deutsche DAX auch die Dividendenausschüttungen. Und die fallen bei den österreichischen Blue Chips überdurchschnittlich hoch aus. Der Grund dafür ist die Branchenzusammensetzung des ATX: Banken, Versicherer, Immobilienkonzerne, Öl und Stahl sind hier sehr hoch gewichtet. Konzerne aus diesen Branchen schütten in der Regel hohe Dividenden an ihre Anteilseigner aus.

Treibende Kraft für den Höhenflug im ersten Quartal waren die steigenden Unternehmensgewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr, insbesondere aber die verstärkt positiven Ausblicke auf 2025. Christoph Boschan, der Vorstandsvorsitzende der Wiener Börse, machte dafür eine Reihe von Faktoren aus. Ein Grund sei die wirtschaftliche Entwicklung im größten Nachbarland: „Das deutsche Konjunkturpaket und die Hoffnung auf ein Ende des Ukrainekriegs gaben dem österreichischen Aktienmarkt im ersten Quartal dieses Jahres Aufwind. Die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung können Wirtschaftswachstum ankurbeln, was wiederum dem gesamten Aktienmarkt Impulse verleiht.“ Gestützt wird diese Einschätzung durch die Tatsache, dass Deutschland für etliche Unternehmen in Österreich den vom Umsatz größten ausländischen Absatzmarkt bildet.

Österreichisches Mid-Cap-Universum

Vom geografischen Fokus ist bei den meisten mittelständischen Unternehmen Europa der größte Absatzmarkt, gefolgt von den USA und Asien. Firmen aus dem Maschinenbau, der verarbeitenden Industrie oder Chemie wären demnach am meisten von den Verwerfungen eines globalen Handelskonflikts betroffen. Ein weiteres Kennzeichen für das operative Geschäft vieler Firmen aus Österreich ist der ausgeprägte Fokus auf Osteuropa oder Südosteuropa. Regionen also, zu denen das Land aus den Zeiten der Habsburger Monarchie historisch gewachsene Wirtschafts- und Handelsbeziehungen aufgebaut hat. Dementsprechend hoch ist der Anteil an Umsätzen und Erträgen, den österreichische Firmen mit Kunden aus Ostmitteleuropa erzielen. Bei einzelnen Blue Chips liegt er bei bis zu 75 Prozent. Dieser spezifische Fokus zeigt sich bei der Ersten Group, der größte österreichischen Bank, auch darin, dass deren Aktie an den Börsen Wien, Prag und Bukarest gelistet ist.