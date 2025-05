Kloeckner - Aktie im Rampenlicht - 07.05.2025

Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

Mit einer Performance von -7,26 % musste die Kloeckner Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.