Ahold Delhaize hält trotz Turbulenzen an Jahreszielen fest - Kurssprung

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der Zollkonflikt der USA mit vielen anderen Ländern sowie hohe Eierpreise halten den Supermarktbetreiber Ahold Delhaize in Atem. Bei einem deutlichen Umsatzanstieg im ersten Quartal ging die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Tagesgeschäft etwas zurück, wie das stark in den USA vertretene Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Zaandam mitteilte. Insgesamt stieg der Gewinn jedoch, und Konzernchef Frans Muller hält an seiner Prognose für das laufende Jahr fest. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Ahold-Aktie legte am Vormittag zeitweise um sechs Prozent zu. Um die Mittagszeit lag sie noch mit rund drei Prozent im Plus, war damit aber stärkster Gewinner im Eurozonen-Index Eurostoxx 50 .