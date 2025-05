Goldpreis gibt nach - Entspannung im Zollkonflikt belasten

ninive schrieb 03.05.25, 09:56

Beginnen wir mal ganz harmlos mit dem Grund der gestrigen Rally, den amerikanischen Arbeitsmarktdaten: Die waren so offensichtlich gefaked, daß es schon weh tut! 177k neue Stellen wurden also geschaffen, wo man mit 133k gerechnet hatten. In den Zahlen der neuen Stellen sind 393k neue Stellen drin, die durch das "Birth - Death - Model" hinzugefügt wurden. Ohne diese Stellen hätten wir also einen Stellenabbau von 216k gesehen!! Und der Welt erklärt man, daß im letzten Monat der Verunsicherung durch die Zolldiskussion so viele neue Unternehmen entstanden sind wie seit 2023 nicht mehr!



Und nun mal zu einfachster Chartanalyse, für jeden bei Bloomberg einsehbar, die den Schwindel bestätigt:



Bild: 21658_20250503094821_250502junkbondspreads



DER Indikator schlechthin zur Ankündigung einer Rezession, der Spread der Junk Bonds, ist also auf ein Mehrjahreshoch gesprungen. Und GLEICHZEITIG, quasi der Bestätigung des ersten Charts, der Folgende, ebenfalls für jeden bei Bloomberg einsehbar:



Bild: 21658_20250503095233_250502putetfjunkbond



Das Junk Bond ETF Put Volumen erreicht ebenfalls ein Mehrjahreshoch, quasi aus dem Stand.



Schlußfolgerung aus dem dreisten Betrugsversuch und der simplen Charttechnik, auch nach 9 Gewinntagen der Indices in Folge:



S&P500 + Nasdaq100 bearish - und Gold weiter bullish.



Schönes Wochenende!