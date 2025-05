Stephan Gerlach über die Vorteile von Immobilieninvestitionen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Für viele Menschen reicht die gesetzliche Rente kaum aus, um imAlter den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. SteigendeLebenshaltungskosten und unsichere Finanzmärkte verschärfen das Problemzusätzlich. Wie lässt sich in solchen Zeiten ein stabiles Einkommen für denRuhestand sichern? Genau dieser Frage widmet sich der Immobilienexperte StephanGerlach in seinem Buch "Die Immobilienformel". Warum Immobilien die besteAltersvorsorge sind, verrät der folgende Beitrag.Die Sorge um die finanzielle Sicherheit im Alter beschäftigt viele Menschen -und das zu Recht. Denn das traditionelle Modell der Altersvorsorge gerätzunehmend unter Druck. Während die Lebenserwartung steigt, schrumpftgleichzeitig die Zahl der Beitragszahler. Deutschland steckt in einemdemografischen Wandel: Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Rentnerfinanzieren. Das belastet das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherungenorm. Die Folge: Sinkende Rentenniveaus, steigende Lebenshaltungskosten undzunehmende Steuerbelastung - selbst im Ruhestand. "Wer sich alleine auf diegesetzliche Rente verlässt, steuert auf finanzielle Unsicherheit im Alter zu",warnt Stephan Gerlach, Geschäftsführer der Gerlach Immobilien Gruppe (GIG). "Esbraucht tragfähige Alternativen, wenn man den Ruhestand wirklich sorgenfreigenießen möchte.""Immobilien bieten eine der wenigen Möglichkeiten, um ein inflationsgeschütztesEinkommen für den Ruhestand aufzubauen", fährt der Immobilienexperte fort. "Werfrühzeitig in Sachwerte investiert, schafft sich damit eine stabileAltersvorsorge." Mit der Hanseatischen Invest eG, einem Tochterunternehmen derGerlach Immobilien Gruppe, ermöglicht Stephan Gerlach private Beteiligungen anausgewählten Immobilienprojekten. Anleger profitieren dabei von einer kurzenMindestlaufzeit, einer festen Verzinsung in Höhe von sieben Prozent und einemunkomplizierten Investitionsprozess. Ziel der Hansea Invest eG ist es, Menschenbeim langfristigen Vermögensaufbau mit Immobilien zu unterstützen - und zugleichzur Aufwertung des Wohnraums in Deutschland beizutragen. Zusätzlich engagiertsich der Immobilienexperte beim Start-up FinEstHub, einer innovativen Plattform,die den Finanzmarkt transparenter machen und die Kapitalbeschaffung effizientergestalten möchte. Als Fachautor hat Stephan Gerlach mit "Die Immobilienformel"zudem ein praxisorientiertes Buch veröffentlicht, das es Investoren ermöglicht,mit überschaubarem Kapital renditestark und risikoarm in Immobilien zuinvestieren.Immobilien als Instrument für finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand"Immobilien gelten seit jeher als solide Säule der Altersvorsorge - und das aus