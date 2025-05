Amazon investiert in neue Verpackungstechnologien in Europa (FOTO)

Dortmund (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 07.05.2025 09:00



Bitte beachten Sie die Korrektur im Bulletpoint Innovative Etikettierung muss es

75 % heißen.



- Hunderte neue, automatische Verpackungsmaschinen werden in Echtzeit

Papiertüten und Kartons herstellen - damit künftig noch mehr Bestellungen in

passgenauer Verpackung bei Kund:innen ankommen

- Amazon wird die innovativen Technologien in Europa einführen und damit das

Verpackungsvolumen für Millionen von Kund:innen reduzieren





Amazon investiert in neue Technologien, um seine Verpackungen zu verbessern undAbfall zu reduzieren. Bei seinem Innovations-Event "Delivering the Future" inDortmund hat Amazon angekündigt, in den kommenden drei Jahren fortschrittliche,automatisierte Verpackungstechnologien in sein europäisches Logistiknetzwerkeinzuführen - darunter auch erstmals in Europa Maschinen zur Herstellungmaßgeschneiderter Kartons. So werden künftig noch mehr Kund:innen ihreBestellungen in optimal angepassten Verpackungen erhalten.Amazon plant, Hunderte dieser automatisierten Verpackungsmaschinen ineuropäischen Logistikzentren zu installieren. Die Technologie wird dazubeitragen, das Verpackungsvolumen von Millionen von Lieferungen zu reduzieren.Bis Ende 2025 kommen mehr als 70 Maschinen nach Deutschland, Großbritannien,Frankreich, Italien und Spanien - davon allein über 30 nach Deutschland. Weiterefolgen bis 2027.Maßgeschneiderte Verpackungen helfen dabei, Lieferemissionen zu senken. Durchden geringeren Materialeinsatz, weniger Verpackungsabfall und eine bessereNutzung des verfügbaren Platzes in den Lieferfahrzeugen können mehr Sendungenmit weniger Fahrzeugen transportiert werden."Um Abfall weiter zu vermeiden, müssen wir Verpackungen reduzieren. MaschinellesLernen und Automatisierung ermöglichen es uns, Verpackungen passgenau zuerstellen und gleichzeitig Produkte optimal zu schützen", sagt Pat Lindner, VPMechatronics and Sustainable Packaging bei Amazon. "Von den automatisiertenVerpackungsmaschinen, die wir in unseren Logistikzentren in ganz Europainstallieren, profitieren unsere Kund:innen genauso wie der Planet. DieseInvestition ist ein bedeutender Schritt, um die Umweltauswirkungen derLieferungen für unsere europäischen Kund:innen weiter zu verringern."Eine Verpackung, die zum Produkt passt - das steckt hinter Amazons Technologienfür maßgeschneiderte VerpackungenAmazon setzt auf drei neue Technologien, um Verpackungen weiter zu reduzieren:- Maßgeschneiderte Kartons: Kartons werden für schwerere oder zerbrechliche