Heidelberger Druckmaschinen - Aktie im Rampenlicht - 07.05.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen einen Gewinn von +5,56 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

- Offer is aimed at the increasing demand from charging parks, logistics depots and haulage fleets - Amperfied addresses demand for fast charging system solutions with new DC product and performance-based offering - DC becomes part of an …

- Angebot richtet sich an steigenden Bedarf von Ladeparks, Logistikdepots oder Speditionsflotten - Amperfied bedient Nachfrage nach Systemlösungen für schnelles Laden mit neuem DC-Produkt und performancebasiertem Serviceangebot - DC wird Teil eines …