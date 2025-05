TÜV SÜD mit deutlichem Umsatzwachstum im Jahr 2024 (FOTO)

München (ots) - TÜV SÜD setzt auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der

internationale Dienstleistungskonzern steigerte seinen Umsatz im Jahr 2024

deutlich um 9,2 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, während das EBIT mit 216,6

Millionen Euro nahezu den Vorjahreswert erreichte. Weltweit beschäftigte TÜV SÜD

im Jahr 2024 fast 30.000 Mitarbeitende, mehr als die Hälfte davon im Ausland.



- Stabiles Geschäftsmodell: 3,429 Mrd. Euro Umsatz, 216,6 Mio. Euro Ergebnis

(EBIT)

- Breite Aufstellung: Wachstum in allen Segmenten und Regionen

- Investitionen in die Zukunft: Strategische Zukäufe und Erweiterung der

Prüfinfrastruktur

- Zukunftsmärkte im Blick: Digitalisierung und Nachhaltigkeit





TÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter für Prüf-, Inspektions- undZertifizierungsdienstleistungen. "Im Geschäftsjahr 2024 sind wir weltweitgewachsen und haben alle Zielgrößen aus unserer Prognose erreicht", sagt Dr.Johannes Bussmann, Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG. Das sei vor demHintergrund der anhaltenden Krisen und Unsicherheiten keineSelbstverständlichkeit. "Um unsere Position zu festigen und weiter auszubauen,konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen und Kernmärkte und investierenin wichtige Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit."TÜV SÜD steigerte seinen Umsatz im Jahr 2024 deutlich um 9,2 Prozent auf 3,429Milliarden Euro. Das EBIT blieb mit 216,6 Millionen Euro nahezu stabil. "Mitdiesem Ergebnis sind wir zufrieden, denn wir haben im Geschäftsjahr 2024 inmehrere strategische Unternehmenskäufe, in die Erweiterung unserer weltweitenPrüfinfrastruktur und in unsere FORWARD-Initiative mit wichtigenTransformationsprojekten zur Modernisierung unseres Unternehmens investiert", soBussmann. Zudem wurde mit OPEn das größte Digitalisierungsprojekt in derGeschichte von TÜV SÜD gestartet.Wachstum auf breiter Basis"Besonders erfreulich ist, dass unser Umsatzwachstum von allen Segmenten undRegionen getragen wurde", erklärt Sabine Nitzsche, Finanzvorständin der TÜV SÜDAG. Die drei Segmente INDUSTRY, MOBILITY und CERTIFICATION stehen für jeweilsetwa ein Drittel des Konzernumsatzes. Die rund 7.900 Beschäftigten im SegmentINDUSTRY erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von 1.138 Millionen Euro und damit10,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Eine starke Leistung zeigten nach Aussage derFinanzvorständin auch die rund 7.000 Beschäftigten des Segments MOBILITY, diemit einem Umsatz von 1.182 Millionen Euro ebenfalls ein zweistelliges Umsatzplusvon 10,1 Prozent erzielten. Rund 9.300 Mitarbeitende waren 2024 im SegmentCERTIFICATION beschäftigt. Sie erreichten einen Umsatz von 1.122 Millionen Euround damit ein Umsatzplus von 6,8 Prozent. Das im Vergleich zu den anderen