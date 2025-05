Prämie für rezeptpflichtige Medikamente? BGH prüft Klage

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Darf eine im EU-Ausland ansässige Versandapotheke Kunden in Deutschland Bonusprämien auf rezeptpflichtige Medikamente gewähren? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der erste Zivilsenat soll dabei klären, ob die in Deutschland geltende gesetzliche Arzneimittelpreisbindung auch für Versandapotheken mit Sitz in anderen EU-Ländern gilt. Wann ein Urteil fallen soll, blieb zunächst offen.

Konkret ging es in der mündlichen Verhandlung um eine Klage des Bayerischen Apothekerverbands gegen eine Versandapotheke mit Sitz in den Niederlanden. Die Beklagte versprach Kunden beim Einlösen eines Rezepts einen Bonus von drei Euro pro Medikament bei höchstens neun Euro pro Rezept. Wer per Formular oder Telefonat an einem Arzneimittelcheck teilnahm, bekam ebenfalls eine Prämie. Die Kläger sehen darin einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht und die Arzneimittelpreisbindung. (Az. I ZR 74/24)