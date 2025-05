Quimbaya Gold: Wegweisende Kooperation zum Goldprojekt Tahami!

Quimbaya Gold (CSE QIM / Frankfurt K05) steht kurz davor, das erste eigene Bohrprogramm auf seinem Goldprojekt Tahami in Kolumbien zu starten. Auf der Liegenschaft, die an die produzierende, hochgradige Mine von Aris Mining (Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. CAD) grenzt, wird von lokalen Goldschürfern aber bereits ein Goldabbau in Kleinstumfang durchgeführt. Den will Quimbaya jetzt über eine Kooperation mit Denarius Metals formalisieren – und unter anderem an den Erlösen teilhaben!

Dazu hat das Unternehmen von CEO Alexandre Poivin bereits eine verbindliche Absichtserklärung mit Denarius unterzeichnet, die vorsieht ein 50:50-Joint Venture zu gründen, mit dessen Hilfe der bestehende Kleinstbergbau auf dem im Golddistrikt Segovia in der kolumbianischen Provinz Antioquia in eine Struktur überführt werden soll, die für alle Seiten von Vorteil ist. Vor allem sollen auch die Gemeinden, auf deren Gelände die lokalen Goldschürfer aktiv sind, unterstützt und gestärkt werden.