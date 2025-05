CHG-MERIDIAN generiert 2,83 Mrd. Euro Neugeschäft im Geschäftsjahr 2024 (FOTO)

Weingarten (ots) -



- Neugeschäftsvolumen wuchs 2024 um 16 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro

- Mehr als 60 Prozent des Geschäfts generiert die CHG-MERIDIAN-Gruppe außerhalb

von Deutschland

- Globale wirtschaftliche Entwicklungen treiben die weltweite Nachfrage nach

IT-Nutzungsmodellen und Circular-Tech-Expertise weiter an



Die CHG-MERIDIAN-Gruppe, Technologiemanager und Tech-Finanzierungsspezialist,

verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 ein starkes Wachstum beim Neugeschäftsvolumen

und dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (operativer Gewinn vor

Steuern). Alle Technologiebereiche und Regionen trugen zum Erfolg bei,

angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Circular-Tech-Lösungen. Denn

weltweit setzen Unternehmen verstärkt auf wirtschaftlich effiziente und

nachhaltige IT-Nutzungsmodelle, um flexibel auf digitale Transformation und

dynamische Geschäftsanforderungen zu reagieren.





Im Geschäftsjahr 2024 erreichte CHG-MERIDIAN ein Neugeschäftsvolumen von 2,83Milliarden Euro, was einem Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahrentspricht (2023: 2,45 Mrd. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit (operativer Gewinn vor Steuern) stieg auf 175 Millionen Euro.Das ist ein Zuwachs von 7 Prozent, allerdings durch negative Währungseffektebeeinflusst. Zum Vergleich: Bei konstanten Währungskursen hätte das Plus bei 33Prozent gegenüber dem Vorjahr gelegen. Gleichzeitig baute das Unternehmen seinverwaltetes Technologieportfolio mit Assets in den Bereichen IT, Healthcare undIndustrie auf einen Gegenwert von 11,73 Milliarden Euro aus - ein Anstieg von 17Prozent auf Basis der ursprünglichen Anschaffungswerte im Vergleich zum Vorjahr(2023: 10,01 Mrd. Euro).Technologie-Lösungen als Erfolgsfaktoren für Unternehmen"Mit diesen Ergebnissen blicken wir auf das bisher erfolgreichste Geschäftsjahrunserer mehr als 45-jährigen Unternehmensgeschichte", kommentiert Dr. MathiasWagner, CEO von CHG-MERIDIAN, die Bilanz. "Die Bedeutung von Technologie für dasGeschäft unserer Kunden nimmt weltweit weiter zu. Denn Investitionen inTechnologieprojekte, wie eine digitale Infrastruktur mit leistungsfähigerIT-Hardware, sind für Unternehmen und Institutionen alternativlos geworden -insbesondere, um Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenzvoranzutreiben und sich im digitalen Zeitalter erfolgreich zu behaupten."Gleichzeitig müssen Unternehmen angesichts globaler wirtschaftlicher Krisen undHerausforderungen stärker als zuvor auf ein striktes Cash-, Kosten- undLiquiditätsmanagement achten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.