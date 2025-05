Mittelstand zögert bei Investitionen - Bürokratie bleibt Hauptbremse / LBBW Research analysiert Investitionsbereitschaft des Mittelstands (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das LBBW-Mittelstandsradar 2025 zeigt: Investitionen

stagnieren, Digitalisierung bleibt Fokusthema - doch Bürokratie bremst.



Die Investitionsschwäche in Deutschland ist auch im Mittelstand spürbar. Laut

der LBBW-Unternehmensbefragung Mittelstandsradar 2025 bewerten 25 % der

befragten Unternehmen ihre Geschäftslage als schlecht. Nur 22 % planen, ihr

Investitionsbudget zu erhöhen - trotz wachsender Herausforderungen.



"Unsere Kundinnen und Kunden senden ein klares Signal: Sie wollen investieren

und weiter wachsen", so Joachim Erdle, im LBBW-Vorstand zuständig für das

Unternehmenskundengeschäft. "Doch vor allem die Unsicherheit in den

Rahmenbedingungen und die damit mangelnde Planungssicherheit sowie die

ausufernde Bürokratie verhindern die Umsetzung."





Besonders kritisch bewerten die Unternehmen Bürokratie (94 %), Energiepreise (91

%) und Regulierungen (89 %) im internationalen Vergleich.



"Gleichzeitig sehen wir Investitionschancen: Digitalisierung, IT-Erneuerung und

Automatisierung sind zentrale Zukunftsthemen", erklärt Mittelstands-Analyst

Andreas da Graça. "77 % der Unternehmen messen dem Megatrend Digitalisierung und

Automatisierung einen hohen oder sehr hohen Einfluss auf ihre

Investitionsneigung bei, insbesondere um Effizienz zu steigern und um

wettbewerbsfähig zu bleiben."



Die Befragung wurde vom 10. bis 21. März 2025 unter 225 mittelständischen

Unternehmen aus dem Kundenkreis der LBBW durchgeführt. Die nicht repräsentative

Stichprobe bildet eine Momentaufnahme mit Schwerpunkt auf Baden-Württemberg.



Pressekontakt:



Ricarda Bohn

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

+49 151 46366378

mailto:ricarda.bohn@lbbw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7403/6028002

OTS: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)