Continental, Douglas, Delivery Hero, Totalenergies – Analystenstimmen des Tages

Bernstein Research hebt das Kursziel für Continental an

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal von 59 auf 64 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Der Sommer dürfte spannend werden für den Konzern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn im Juni finde eine Kapitalmarktveranstaltung vor der geplanten Ausgliederung der Automobilsparte statt. Die Optimisten am Markt rechneten damit, dass dann erhebliche Werte gehoben würden.

