Uranium Energy Corp und Radiant Industries kündigen Uranliefervertrag zur Unterstützung des Einsatzes von Mikroreaktoren an und bauen die gesamte Wertschöpfungskette der Kernenergie in Amerika auf

Casper und Laramie, Wyoming - 7. Mai 2025 - Uranium Energy Corp - https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analys ... - (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") und Radiant Industries Incorporated ("Radiant") freuen sich, eine Absichtserklärung bekannt zu geben, in der sich UEC und Radiant darauf geeinigt haben, bei Möglichkeiten zur Förderung der gemeinsamen Vision des Einsatzes von Kernenergie und des Aufbaus der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette in den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit freuen sich UEC und Radiant, den Abschluss einer ersten Transaktion bekannt geben zu können, bei der UEC Urankonzentrate aus den USA an Radiant zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen liefern wird.

Mikroreaktoren stellen eine wichtige Innovation in der Kernenergie dar, und das zu einer Zeit, in der Energiesicherheit und die Förderung kleiner modularer Reaktoren für das Weiße Haus von größter Bedeutung sind. Das Wachstum der Kernenergie in den Vereinigten Staaten erfordert eine sichere, heimische Brennstoffversorgungskette. Der erste Schritt in dieser Kette ist Uran, und die UEC-Betriebe in Wyoming und Texas bieten eine äußerst zuverlässige Quelle für Uranlieferungen aus den USA - eine strategische Ergänzung zur Unterstützung des tragbaren Nuklearmikroreaktors Kaleidos von Radiant.

Amir Adnani, Präsident und CEO der UEC, erklärte:

"Unsere Zusammenarbeit mit Radiant steht im Einklang mit der Strategie von UEC, eine führende Rolle bei der entstehenden Nachfrage nach in den USA produziertem Uran einzunehmen. Angesichts der Bestrebungen des Weißen Hauses, den Einsatz fortschrittlicher Nukleartechnologien zu beschleunigen, sind wir durch unsere Partnerschaften mit Reaktorentwicklern der nächsten Generation wie Radiant und TerraPower sowie durch unsere Rolle als Lieferant der strategischen Uranreserve der USA in der Lage, Amerikas nukleare Brennstoffversorgungskette zu stärken und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.