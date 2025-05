TimeTeller für Deutschen Gründerpreis 2025 nominiert / MSH Medical School Hamburg gratuliert und unterstützt visionäre Innovation in der Medizin

Hamburg (ots) - Herausragender Erfolg für unseren Kooperationspartner TimeTeller

GmbH: Das innovative, junge Unternehmen ist für den Deutschen Gründerpreis 2025

in der Kategorie StartUp nominiert worden. Aus über 100 Bewerbungen wurde

TimeTeller aufgenommen - eine fantastische Anerkennung für das gesamte Team, das

in Forschung und Entwicklung eng mit der MSH Medical School Hamburg - University

of Applied Sciences and Medical University zusammenarbeitet.



TimeTeller entwickelt einen innovativen Speicheltest zur Bestimmung der

individuellen inneren Uhr. Ziel ist es, medizinische Behandlungen - insbesondere

Krebstherapien - besser auf den biologischen Tagesrhythmus von Patient:innen

abzustimmen, um Nebenwirkungen zu minimieren und die Wirksamkeit zu erhöhen.





Die MSH unterstützt TimeTeller auf vielfältige Weise: durch Zugang zu

hochmodernen Laboren, wissenschaftliche Begleitung und die gemeinsame Forschung

in den Bereichen Chronomedizin und personalisierte Therapieansätze. Die Vision

von TimeTeller, die zirkadiane Medizin von Hamburg aus weltweit zu etablieren,

steht im Einklang mit dem Selbstverständnis der MSH als innovationsgetriebene

Hochschule mit starkem Fokus auf interdisziplinärer Forschung und

gesellschaftlicher Relevanz.



"Für uns ist die Nominierung für den Deutschen Gründerpreis eine große Ehre und

zeigt, wie wichtig die Verbindung zwischen Wissenschaft und Unternehmertum ist.

Unsere Vision war es von Anfang an, Erkenntnisse aus der Chronomedizin in die

Praxis zu bringen - für eine personalisierte, schonendere und wirksamere

Medizin. Dass dieser Ansatz nun auf so einer renommierten Bühne Anerkennung

findet, bestärkt uns in unserem Weg", betont Prof. Dr. Angela Relógio ,

Gründerin und CEO von TimeTeller.



"Die Nominierung für den Deutschen Gründerpreis ist ein bedeutender Meilenstein

- nicht nur für TimeTeller, sondern auch für den Wissenschaftsstandort Hamburg.

Wir sind stolz, Teil dieses Weges zu sein und gratulieren dem gesamten Team

herzlich", so Ilona Renken-Olthoff , Gründerin und Geschäftsführerin der MSH,

und Rektor Prof. Dr. Dr. Rainer Petzina .



Der Deutsche Gründerpreis , getragen von Partnern wie ZDF, Sparkasse, Porsche

und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zählt zu den renommiertesten

Auszeichnungen für Unternehmer:innen in Deutschland.



