DZ BANK stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Intesa Sanpaolo von 4,90 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das italienische Kreditinstitut sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Philipp Häßler am Mittwoch in Bezug auf die Zahlen für das erste Quartal. Seine mittelfristigen Gewinnschätzungen hob er an. Intesa gehöre zu den profitabelsten Banken Europas und sei gleichzeitig weniger abhängig vom Zinsüberschuss. Dies sieht Häßler als sehr attraktiv an./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 11:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 11:22 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 4,725EUR auf Tradegate (07. Mai 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m