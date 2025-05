7Learnings / KI-Pricing-Spezialist 7Learnings sichert ...

KI-Pricing-Spezialist 7Learnings sichert Series-B-Finanzierung über 10 Millionen Euro (FOTO)

Berlin (ots) -



- 7Learnings (https://7learnings.com/) sichert sich in Series-B-Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der Technologie für Predictive Pricing und Handelsoptimierung sowie die Expansion nach Nordamerika und weitere Märkte.

- Hauptinvestor ist Acton Capital, bekannt für Investitionen in Unternehmen wie Etsy, mytheresa, Clio und SoSafe. Auch der bestehende Investor High-Tech Gründerfonds (HTGF) beteiligte sich erneut an der Runde. - Der Abschluss der Finanzierungsrunde steht im Kontext neuer Unsicherheiten in den globalen Lieferketten, ausgelöst durch die US-Zölle, und zeigt die Relevanz der Predictive-Pricing-Lösung von 7Learnings, um Unternehmensziele zu erreichen.



7Learnings, ein führender Anbieter für KI-basierte Technologien für die Handelsoptimierung, sichert sich über 10 Millionen Euro in einer Series-B-Finanzierungsrunde. Die Runde wird angeführt von Acton Capital, einem von Europas führenden Venture-Capital-Fonds mit Fokus auf Technologie-Start-ups. Der bestehende Investor High-Tech Gründerfonds bekräftigt sein Vertrauen in das Geschäftsmodell mit einer erneuten Beteiligung. Mit der frischen Finanzierung will 7Learnings die internationale Expansion vorantreiben und legt den strategischen Fokus auf den Markteintritt in Nordamerika.