quelles stratégies pour renforcer la résilience des organisations ? (FOTO)

Munich (ots) - Instabilité économique, conflits armés en Europe, événements

climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et réglementations de plus en

plus nombreuses : à l'ère de la " permacrise " et d'une volatilité croissante,

la résilience n'est plus une option, c'est un facteur clé de réussite pour les

organisations.



Mais qu'est-ce qui rend une organisation réellement résiliente ? Quelles

structures et mesures sont nécessaires pour anticiper les risques de manière

précoce ? Comment les équipes de gestion de crise peuvent-elles réagir

efficacement afin de raccourcir les délais de réponse et limiter les

conséquences ? Pour accompagner les organisations sur cette voie, F24, principal

fournisseur européen de solutions SaaS (Software-as-a-Service) dédiées à la

résilience, lance le F24 Experience Tour 2025 .





" Qu'il s'agisse de crises ou de pressions réglementaires, le monde devient de

plus en plus complexe et les organisations sont confrontées à une multitude de

défis. Le recours à des solutions numériques est essentiel pour optimiser les

processus et préserver son image. Chez F24, nous savons que le chemin vers la

résilience est un processus continu, mais nous avons pour ambition d'accompagner

les organisations du mieux possible et de les guider tout au long de leur

parcours vers la résilience ", explique Dr. Stefanie Hauer , Senior Vice

President Commercial, en décrivant le concept qui se cache derrière le F24

Experience Tour 2025.



25 ans d'expertise en résilience : analyses et perspectives pour les décideurs



Sous la devise " Road to Resilience ", la tournée fera étape dans plus de 10

villes à travers l'Europe et ses environs, entre juin et octobre, et notamment à

Paris le 26 juin. L'Experience Tour propose un programme varié : interventions

d'experts, présentations de nouveautés produits, démonstrations et nombreuses

opportunités d'échanger avec des pairs et les professionnels de F24. Il

s'adresse aux cadres et professionnels de la gestion de crise, de la gestion des

risques et de la continuité d'activité qui souhaitent renforcer leur approche

stratégique tout en acquérant des informations concrètes et directement

exploitables.



Cette année, en plus d'organiser l'Experience Tour, F24 célèbre également son

25e anniversaire. L'expertise acquise au cours du dernier quart de siècle

continue de façonner l'évolution des solutions numériques de F24, permettant

ainsi aux organisations de rester agiles et résilientes face à des défis

toujours plus nombreux.



" Depuis plus de 25 ans, F24 aide les organisations à renforcer leur résilience.

Ce qui a commencé comme une solution d'alerte s'est transformé en un

portefeuille complet pour la gestion des crises, des risques et de la continuité

d'activité. Notre objectif : soutenir les organisations avec des solutions

innovantes et pérennes dans tous les domaines de la résilience. Lors du F24

Experience Tour, nous serons ravis de démontrer comment nos dernières

innovations peuvent rendre votre organisation encore plus performante ", déclare

Jochen Bockfeld , Senior Vice President Software Engineering & Product

Development.



La participation aux événements est gratuite.



Les étapes de la tournée, les informations sur l'événement et le formulaire

d'inscription sont disponibles en ligne

(https://f24.com/en/f24-experience-tour-2025/) .



Autres étapes de la tournée :



Hambourg (Allemagne), 24/06/2025



Londres (Royaume-Uni), 01/07/2025



Luxembourg (Luxembourg), 03/07/2025



Munich (Allemagne), 07/07/2025



Kuala Lumpur (Malaisie), 28/07/2025



Zurich (Suisse), 04/09/2025



Vienne (Autriche), 18/09/2025



Oslo (Norvège), 23/09/2025



Madrid (Espagne), 25/09/2025



Anvers (Belgique), 14/10/2025



Namur (Belgique) ,16/10/2025



Dubaï (Émirats Arabes Unis), 28/10/2025



À propos de F24



F24 est le premier fournisseur européen de Software-as-a-Service (SaaS) en

matière de résilience. Plus de 5 500 clients dans le monde font confiance aux

solutions de F24 pour aider les entreprises et les organisations dans tous les

domaines. Les solutions couvrent la messagerie d'entreprise et la notification

de masse, la gestion des incidents et des crises, ainsi que la gouvernance, le

risque et la conformité (GRC).



F24 soutient des clients dans pratiquement tous les secteurs, qu'il s'agisse de

l'énergie, de la santé, de l'industrie, de la finance, des technologies de

l'information, du tourisme, de l'aviation ou d'une grande variété

d'organisations publiques. Nos nombreuses années d'expérience ont fait de nous

des experts internationaux en matière de renforcement de la résilience grâce à

des solutions numériques.



Contact:



F24 AG

Patrick Eller

Head of Corporate Marketing & PR

mailto:presse@f24.com

http://www.f24.com



