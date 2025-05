F24 muestra vías para reforzar la resiliencia de las organizaciones (FOTO)

Múnich (ots) - Inestabilidad económica, conflictos armados en Europa, fenómenos

meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y un entramado cada vez más

denso de requisitos normativos. En una época de crisis permanente y creciente

volatilidad, la resiliencia ya no es opcional: es un factor crítico de éxito

para las organizaciones.



Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que una organización sea resiliente? ¿Qué

estructuras y medidas son necesarias para anticipar los riesgos a tiempo? ¿Y

cómo pueden responder eficazmente los equipos de crisis para minimizar los

tiempos de respuesta y reducir el impacto? Para apoyar a las organizaciones en

este camino, F24 - el principal proveedor europeo de software como servicio

(SaaS) para la resiliencia - lanza el F24 Experience Tour 2025 .





"Ya se trate de crisis o de normativas, el mundo es cada vez más complejo y las

organizaciones se enfrentan a retos muy diversos. El uso de soluciones digitales

es clave para optimizar los procesos y mantener la visibilidad. En F24,

entendemos que el viaje hacia la resiliencia realmente nunca se completa; pero

nuestro objetivo es apoyar a las organizaciones lo mejor que podamos y guiarlas

a lo largo de su camino hacia la resiliencia", explica la Dra. Stefanie Hauer ,

Vicepresidenta Senior Comercial, describiendo el concepto que hay detrás del F24

Experience Tour 2025.



25 años de experiencia en resiliencia: Información relevante para responsables

de la toma de decisiones



Bajo el lema " Road to Resilience " [Camino hacia la resiliencia], el tour hará

escala en más de 10 ciudades de toda Europa entre junio y octubre, entre ellas

Madrid el 25 de septiembre. El Experience Tour ofrece un programa variado que

incluye charlas de expertos, actualizaciones de productos, demostraciones en

directo y numerosas oportunidades para establecer contactos con colegas y

profesionales de F24. Está diseñado para ejecutivos y profesionales de la

gestión de crisis, la gestión de riesgos y la continuidad de la actividad

empresarial que deseen reforzar su enfoque estratégico al tiempo que adquieren

conocimientos prácticos del mundo real.



Este año, F24 no sólo da el pistoletazo de salida al Experience Tour, sino que

también celebra su 25 aniversario. La experiencia adquirida durante el último

cuarto de siglo sigue dando forma a la evolución de las soluciones digitales de

F24, permitiendo a las organizaciones mantenerse ágiles y resilientes ante los

crecientes desafíos.



"Durante más de 25 años, F24 ha ayudado a las organizaciones a mejorar

continuamente su capacidad de recuperación. Lo que comenzó como una solución de

alerta se ha convertido en una cartera completa de soluciones para la gestión de

crisis, riesgos y continuidad de la actividad empresarial. Nuestro objetivo:

apoyar a las organizaciones con soluciones innovadoras y preparadas para el

futuro en todos los ámbitos de la resiliencia. En el F24 Experience Tour,

estamos encantados de demostrar cómo nuestros últimos desarrollos pueden hacer

que su organización sea aún más eficaz", afirma Jochen Bockfeld , Vicepresidente

Senior de Ingeniería de Software y Desarrollo de Productos.



La participación en los actos es gratuita.Todas las paradas del tour, más

detalles e inscripción están disponibles online

(https://f24.com/es/f24-experience-tour-2025/) .



Otras paradas del tour:



Hamburgo (DE), 24/06/2025



París (FR), 26/06/2025



Londres (Reino Unido), 01/07/2025



Luxemburgo (LUX), 03/07/2025



Múnich (DE), 07/07/2025



Kuala Lumpur (MY), 28/07/2025



Zúrich (CH), 04/09/2025



Viena (AT), 18/09/2025



Oslo (NO), 23/09/2025



Amberes (BE), 14/10/2025



Namur (BE), 16/10/2025



Dubái (EAU), 28/10/2025



Sobre F24



F24 es el principal proveedor europeo de software como servicio (SaaS) para la

resiliencia empresarial. Más de 5.500 clientes de todo el mundo confían en las

soluciones digitales de F24, que apoyan a empresas y organizaciones en todos los

ámbitos de la resiliencia. Las soluciones cubren la mensajería empresarial y la

notificación de servicios, la notificación masiva, la gestión de incidentes y

crisis, así como gobernanza, riesgos y cumplimiento (GRC).



F24 ayuda a clientes de prácticamente todos los sectores, desde la energía, la

sanidad, la industria, las finanzas, las TI, el turismo y la aviación hasta una

amplia variedad de organizaciones públicas. Los muchos años de experiencia

internacional nos han convertido en expertos en mejorar la resiliencia con

soluciones digitales.



Contacto:



F24 AG

Patrick Eller

Jefe de Marketing Corporativo y Relaciones Públicas

mailto:presse@f24.com

http://www.f24.com



Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/62168/6028086

OTS: F24 AG