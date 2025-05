Neue Bundesministerin Prien will 'Aufbruch' im Bildungssystem Die neue Bundesministerin für Bildung und Familie, Karin Prien, will nach eigenen Worten einen "Aufbruch" im deutschen Bildungssystem erreichen. "Künftig werden wir Bildung ganzheitlich denken", sagte die CDU-Politikerin am Vormittag nach der …