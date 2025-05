Heidelberger Druck mit Rally auf höchstem Kurs seit Juni 2024

Der Druckmaschinenhersteller hatte bereits am Vortag Quartalszahlen vorgelegt und die eigenen Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht. Das Unternehmen kündigte an, profitabler zu werden. Sinkende Personalkosten sollen dazu beitragen.

"Wesentlich für die Ertragsseite sehen wir die konsequente Senkung der Kostenbasis", hatten sich die Analysten der LBBW dazu geäußert. Erfolge seien hier schon sichtbar. Die Experten fordern aber von den Heidelbergern zugleich Wachstumsinitiativen.

Die Aktien des Konzerns hatten am Dienstag nach der Vorlage der Zahlen zunächst nachgegeben, sich dann aber berappelt und im Plus geschlossen. Dieses bauten sie am Mittwoch deutlich aus und stiegen bis auf 1,386 Euro. Bis zum Hoch vom Juni 2024 fehlt ihnen damit nicht mehr viel. Aus der Erholungsrally seit dem Zolltief von Anfang April resultiert in der Spitze ein Plus von mehr als 60 Prozent./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,20 % und einem Kurs von 1,372 auf Tradegate (07. Mai 2025, 14:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,21 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 31,64 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 128,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 191,00EUR was eine Bandbreite von -27,79 %/+7,76 % bedeutet.