ProSiebenSat.1 baut 430 Stellen ab

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 baut 430 Vollzeitstellen ab. "Der Stellenabbau soll sozialverträglich durch ein Freiwilligen-Programm erfolgen", teilte die Senderfamilie in Unterföhring bei München mit. Darauf habe sich das Unternehmen in Gesprächen mit der Arbeitnehmervertretung geeinigt. Der Stellenabbau betreffe Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Konzern hatte bereits im Jahr 2023 in Deutschland rund 400 Stellen abgebaut.

Unter der Führung von Konzernchef Bert Habets konzentriert sich das Unternehmen zunehmend auf das Kerngeschäft rund um Entertainment und seinen Streamingdienst Joyn.