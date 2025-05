HanseMerkur übertrifft ihren Vorjahresrekord im Neugeschäft um mehr als 27 Prozent (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Im Geschäftsjahr 2024 erneut Erfolgsgeschichte geschrieben: Bestes

Vertriebsergebnis seit Gründungsjahr 1875

- Starke Entwicklung: Beitragseinnahmen wachsen um 9,7 % auf 2,95 Mrd. EUR

- Bestwert: Geschäftsfeld "Gesundheit & Pflege" erstmals über 2 Mrd. EUR

Beitragseinnahme

- Dank Tierversicherungen: Beitragseinnahme im Geschäftsfeld "Schaden, Unfall &

Tier " zum ersten Mal über 200 Mio. EUR

- Marktführerschaft: Beitragseinnahme im Geschäftsfeld "Reise & Freizeit"

erstmals über 300 Mio. EUR

- Neuer Höchststand: Kapitalanlage für Drittinvestoren beträgt 4,4 Mrd. Euro

- Engagement am Standort: HanseMerkur schließt Baulücke am Gänsemarkt

- Attraktiver Arbeitgeber: Mitarbeitende erhalten 3.000 EUR Sonderprämie



Auch im zweiten deutschen Rezessionsjahr setzt die HanseMerkur ihren

Wachstumskurs fort: Dem Hamburger Versicherer gelingt 2024 mit 22,1 Mio.

Bewertungseinheiten (BWE) das beste Vertriebsergebnis seiner 150-jährigen

Unternehmensgeschichte (+27,8 % BWE ggü. Vj.). Die Bruttobeitragseinnahmen

steigen auf 2,95 Mrd. EUR, die laufenden Beiträge auf 2,76 Mrd. EUR. Nahezu alle

Geschäftsfelder wachsen über Marktniveau. Das Konzern-Eigenkapital legt um 122

Mio. EUR zu und beläuft sich auf 1,32 Mrd. EUR.





"Wir haben in den vergangenen Jahren die Weichen gut gestellt. So konnten wirauch in einem von Rezession, politischen Unsicherheiten und globalenVerwerfungen geprägten 2024 unsere Gesamtbeitragseinnahmen erneut deutlichsteigern. Diese Entwicklung ist nachhaltig und ist vor allem auf unserertragreiches Neugeschäft zurückzuführen - immer mehr Kunden vertrauen derHanseMerkur. Zudem ist es uns im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut gelungen, inallen Geschäftsfeldern und allen Vertriebswegen zu wachsen", erläutertVorstandsvorsitzender Eberhard Sautter . Bei den laufenden Beiträgen ist einPlus von 7,2 % ggü. dem Vj. auf 2,76 Mrd. EUR zu verzeichnen, dieGesambruttobeitragseinnahmen erhöhen sich um 9,7 % auf 2,95 Mrd. EUR. "Im 150.Firmenjubiläumsjahr eine so erfolgreiche Geschäftsentwicklung vorstellen zukönnen, ist etwas ganz Besonderes. Ich danke der gesamten HanseMerkur-Mannschaftfür ihr fortwährend großes Engagement. Wir blicken mit großer Zuversicht in dieUnternehmenszukunft und haben uns für das Jahr 2030 entsprechend ambitionierteZiele gesetzt. Nachdem wir 2023 in die Top 10 der deutschen privatenKrankenversicherer aufgestiegen sind, wollen wir es bis 2030 in die Top 7schaffen. Im Neugeschäft planen wir, in den kommenden fünf Jahren mit 25 Mio.BWE ein neues Niveau zu erreichen", gibt Eberhard Sautter einen erstenZukunftsausblick.Alle Geschäftsfelder wachsen stärker als der Markt