Nidec Conversion präsentiert Produktneuheiten im Bereich Energiespeicherung und E-Mobilität auf der Intersolar/EES Europe 2025 (FOTO)

München (ots) -



- Nidec Conversion stellt seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen

Energiespeicherung und Elektromobilität - einschließlich des Batteriespeicher-

und Power Conversion-Systems sowie der DirectPowerPS Ladegeräte - auf der

Intersolar/EES Europe in München (07.-09. Mai) in Halle B2, Stand 230, vor

- Intersolar/EES Europe sind Teil von The smarter E Europe, Europas größte

Fachmesse für die Energiewirtschaft, die über 3.000 Ausstellende und mehr als

110.000 Besuchende vereint

- Dominique Llonch, Präsident von Nidec Conversion und neu ernannter Präsident

der Nidec Energy Plattform, hebt hervor: "Deutschland und Europa stehen vor

der dringenden Herausforderung, die Stromnetze zu stabilisieren, den Verkehr

zu elektrifizieren und erneuerbare Energien zu integrieren - und das bei

gleichzeitiger Wahrung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit. Die Messe

Intersolar/EES Europe bietet eine ideale Gelegenheit, um sich auszutauschen

und zu zeigen, wie fortschrittliche Energieumwandlungstechnologien diese

Aufgaben bewältigen können. Bei Nidec entwickeln wir Lösungen, die eine

robustere und effizientere Infrastruktur fördern, um sowohl Energiesicherheit

als auch das Erreichen der Klimaziele des Kontinents voranzutreiben."



Nidec Conversion , internationaler Anbieter von Lösungen zur Energieumwandlung,

nimmt vom 7. bis 9. Mai an der Fachmesse Intersolar/EES Europe in München teil.

In Halle B2, Stand 230 , erhalten Fachbesuchende exklusive Einblicke in die

neuesten Entwicklungen in den Bereichen Energiespeicherung und Elektromobilität.





Intersolar/EES Europe sind Teil von The smarter E Europe , Europas größte

Fachmesse für die Energiewirtschaft, die zum Ziel hat, ein zukunftsorientiertes

Energiesystem zu gestalten - mit einem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien,

dezentralen und digitalen Innovationen sowie sektorübergreifenden Ansätzen aus

den Bereichen Strom, Wärme und Transport für eine nachhaltige und

kontinuierliche Energieversorgung. Über 110.000 erwartete Besuchende können sich

auf mehr als 3.000 Ausstellende freuen, die auf einer Gesamtfläche von 206.000

Quadratmetern auf dem Gelände der Messe München vertreten sind.



Mit vor Ort ist Nidec Conversion, welches Unternehmen 15 Tochtergesellschaften

weltweit betreibt, darunter auch in Deutschland mit den Standorten in Salzbergen

(Niedersachsen) und Hennef (Nordrhein-Westfalen), die mit rund 120

Mitarbeitenden auf Energie und Infrastruktur spezialisiert sind. Mit dem

Bestreben, die Energiewende durch technologische Innovationen voranzutreiben,

präsentiert es ein breites Spektrum an Lösungen - von seinem

Batteriespeichersystem (BESS) über das weiterentwickelte Power Conversion System

(PCS) bis hin zur optimierten Produktlinie der DirectPowerPS-Ladegeräte . Alle

Lösungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz zu steigern, die

Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen und nachhaltige Mobilität zu

fördern.



Dominique Llonch , Präsident von Nidec Conversion und neu ernannter Präsident

der Nidec Energy Plattform , hebt hervor: " Deutschland und Europa stehen vor

der dringenden Herausforderung, die Stromnetze zu stabilisieren, den Verkehr zu

elektrifizieren und erneuerbare Energien zu integrieren - und das bei

gleichzeitiger Wahrung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit. Die Messe

Intersolar/EES Europe bietet eine ideale Gelegenheit, um sich auszutauschen und

zu zeigen, wie fortschrittliche Energieumwandlungstechnologien diese Aufgaben

bewältigen können. Bei Nidec entwickeln wir Lösungen, die eine robustere und

effizientere Infrastruktur fördern, um sowohl Energiesicherheit als auch das

Erreichen der Klimaziele des Kontinents voranzutreiben ."



Insbesondere die folgenden Produkte und ihre Schlüsselmerkmale werden

vorgestellt:



- Die neue Generation der ACBOX All-in-One-Lösungen (BESS) für Anwendungen mit

einer Dauer von 2 bis 8 Stunden

- Das weiterentwickelte Power Conversion System (PCS) :

- Flexibel: Konzipiert für drei verschiedene Anwendungen und passt sich den

unterschiedlichen Anforderungen durch eine hohe Konfigurierbarkeit optimal an

- 2000 V Ready: Unterstützt bis zu 2000 Volt für Anwendungen der nächsten

Generation und bietet robuste, effiziente Funktionalität bei reduzierten

Kosten und verstärkter Leistung

- Hohe Leistungsdichte: Das kompakte, Skid-integrierte Design erreicht eine der

höchsten verfügbaren Leistungsdichten und maximiert die Effizienz auf

kleinstem Raum

- Leise: Fortschrittliche Technologie garantiert einen ruhigen Betrieb, mit

einem optionalen Geräuschminderungs-Kit für nahezu lautlosen Einsatz

- Die optimierte Produktlinie der DirectPowerPS Ladegeräte :

- Multi : Integrierte ultraschnelle Ladesäule (<15 min) mit eingebautem und

modularem Batteriespeicher (187 kWh-2,2 MWh) sowie skalierbarer max.

Ausgangsleistung (0-1 MW) und hilft dabei, die Netzbelastung zu steuern,

Spitzenlastgebühren zu reduzieren und eine stabile Ladeleistung zu

gewährleisten

- DC Split : Die dezentrale Struktur ermöglicht ultraschnelles Laden mit bis zu

1,3 MW an bis zu 12 Ladepunkten und ist ideal für die großflächige

Elektrifizierung von Depots und Flotten (E-Lkw, E-Busse, öffentliche

Ladezentren)

- DC Compact Dispenser : Schlanker, vielseitiger Lade-Dispenser für nahtlose

Integration und benutzerfreundliche Bedienung in verschiedenen Umgebungen

- DC Tower 400 kW : Deutschland-Netz konform und Eichrecht-zertifiziert mit den

Modulen B und D für eine regelkonforme und zuverlässige Messung sowie

Abrechnung im öffentlichen Ladebetrieb

- DC Wallbox : Kompakte und effiziente DC Wallbox für Privathaushalte als auch

Unternehmen für das schnelle und sichere Laden von Elektrofahrzeugen



Pressekontakt:



Barabino & P. Deutschland GmbH

+49 30 66 40 40 60



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179567/6028152

OTS: Nidec Conversion