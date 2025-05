Walt Disney - Aktie im Rampenlicht - 07.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Walt Disney in den letzten drei Monaten Verluste von -24,11 % verkraften.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

Netflix experimentiert mit Künstlicher Intelligenz, um Nutzern das Finden passender Filme und Serien zu erleichtern. In einem Test soll man in die Suchmaske zum Beispiel schreiben können, dass man etwas sehen will, das "gruselig, aber nicht zu …

Leichter Optimismus im Zollkonflikt mit China dürfte die wichtigsten US-Aktienindizes nach ihrem zähen Wochenstart am Mittwoch etwas antreiben. Für den Leitindex Dow erwartet der Broker IG rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart Gewinne von …

The Walt Disney Company (NYSE: DIS) and Miral, Abu Dhabi’s leading creator of immersive destinations and experiences, announced an agreement to create a landmark Disney theme park resort in Abu Dhabi, United Arab Emirates. The waterfront resort will …