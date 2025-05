ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / bayme vbm ...

bayme vbm vbw Präsident Wolfram Hatz eröffnet Ludwig-Erhard-Gipfel / Hatz: "Antwort auf Herausforderungen muss lauten: 'Make Europe great again'"

München (ots) - Unter dem Titel "Neue Weltwirtschaftsordnung" eröffneten die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm als Co-Veranstalter den ersten Tag des Ludwig-Erhard-Gipfels am Tegernsee . In seiner Begrüßungsrede fordert bayme vbm vbw Präsident Wolfram Hatz eine Führungsrolle der EU: "Alte Gewissheiten sind in jüngster Zeit ins Wanken geraten - mit schwerwiegenden Folgen auch für die deutsche und bayerische Wirtschaft. Im Moment haben wir es eher mit einer neuen Weltunordnung zu tun. Die Antwort auf America first, den russischen Imperialismus und Chinas Hegemoniestreben kann für uns nur lauten: 'Make Europe great again' (MEga) ".



Aus Sicht der Verbände muss Europa unbedingt abwehrbereit werden. "Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit massiv stärken. Gerade die bayerische Wirtschaft kann als Zentrum der deutschen Sicherheitsindustrie hier einen wichtigen Beitrag für ganz Europa leisten", erläutert Hatz und ergänzt: "'Make Europe great again' erfordert von der EU auch mehr politische Stärke . Wir müssen in Europa wieder mit einer möglichst starken Stimme sprechen. Es darf Moskau, Peking und leider inzwischen auch Washington nicht gelingen, Europa zu spalten. Voraussetzung dafür bleibt wirtschaftliche Stärke . Wir müssen in Brüssel wegkommen von überbordender Bürokratie und immer neuen Belastungen für die Unternehmen. Vor allem brauchen wir auch neue Strategien im neuen Welthandel. Ein De-Risking braucht es nicht nur mit Blick auf China, sondern ein Stück weit auch mit den USA."