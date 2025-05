Warum denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage zunehmend an Bedeutung gewinnen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Wer Kapital werthaltig anlegen möchte, setzt nicht aufdas Naheliegende, sondern auf echte Unikate. Denkmalgeschützte Immobilienverbinden architektonische Klasse mit wirtschaftlicher Substanz - eineKombination, die anspruchsvolle Kapitalanleger zunehmend überzeugt. Hier zähltnicht allein der Marktwert, sondern der kulturelle und strukturelle Mehrwerteiner Investition mit Charakter. Genau darauf ist Sallinger Frankfurtspezialisiert.Immobilien als wertvolle Kapitalanlage zu besitzen, gilt nach wie vor alswertstabil und verlässlich. Doch nicht immer ist es sinnvoll, ausschließlich inNeubauprojekte zu investieren, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen.Der Markt ist gesättigt, die Architektur meist austauschbar und die Lage nichtimmer begehrt. In dieser Gemengelage sind es denkmalgeschützte Immobilien, dieherausstechen und einen hohen Gewinn mit sich bringen. Denn hierbei handelt essich stets um Einzelstücke, die oft zentral gelegen sind und eine historischeTiefe sowie architektonische Raffinesse mit sich bringen. Ihre Seltenheit machtsie nicht nur kulturell bedeutsam, sondern auch wirtschaftlich interessant. Denndenkmalgeschützte Immobilien sind Unikate - sie sind weder replizierbar, nochlassen sie sich verschieben oder ersetzen. Als Kapitalanlage eignen sie sichhervorragend als wertsteigerndes Objekt, das bei anspruchsvollen Mietern beliebtist.Denkmalgeschützte Immobilien - Zwischen architektonischem Kunstwerk undKapitalstrategieInvestoren, die sich mit Denkmalimmobilien beschäftigen, tun dies selten ausrein ökonomischen Erwägungen. Der Reiz liegt vielmehr im Zusammenspiel ausSubstanz, Geschichte und Einzigartigkeit. Deckenhöhen, die an vergangene Epochenerinnern, kunstvolle Stuckverzierungen, handgefertigte Details, die das Augeherausfordern - was andernorts als luxuriös gilt, ist hier selbstverständlicherBestandteil des Gesamtwerks. Gleichzeitig sind diese Gebäude keine starrenMuseumsstücke. Im Gegenteil: Durch sorgfältige Sanierungskonzepte, abgestimmtmit Denkmalschutzbehörden und modernen Anforderungen an Energieeffizienz,verwandeln sie sich in hochwertige Wohnräume, die höchsten Ansprüchen genügen.Es handelt sich nicht um Massenware, sondern um exklusive Lebensräume für eineanspruchsvolle Klientel.Das Unternehmen Sallinger Frankfurt etwa hat sich genau auf diese Schnittstellespezialisiert: die Transformation denkmalgeschützter Immobilien in tragfähigeKapitalanlagen. Mit hochwertigen Renovierungen und Grundsanierungen wird einearchitektonische Handschrift bewahrt, die in ihrer Qualität und Seltenheitüberzeugt.Immobilien mit Denkmalschutz und ihre steuerlichen Vorteile