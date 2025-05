Miata Metals gibt ein Update über das Bohrprogramm im Goldprojekt Sela Creek, Surinam

Vancouver, BC (7. Mai 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB:MMETF) - https://www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-th ... - ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zum 10.000 m langen Diamantkernbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek in Suriname ("Sela Creek") bekannt zu geben

Höhepunkte:

- Ungefähr 1.500 m Diamantbohrungen wurden in 10 Löchern abgeschlossen

- Auf dem Zielgebiet Stranger wurden vier Löcher gebohrt, und das Bohrgerät bohrt derzeit das sechste Loch auf dem Golden Hand

- Das Unternehmen plant, ein zweites Bohrgerät nach Sela zu verlegen

- Bei mehreren Bohrlöchern stehen die QAQC-Prüfungen noch aus, die voraussichtlich noch in diesem Monat abgeschlossen werden.

"Wir haben die ersten 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 1.500 m bzw. 15 % unserer für dieses Jahr angestrebten 10.000 m abgeschlossen, und die Bohrmannschaft steigert weiterhin ihre durchschnittliche Tagesleistung", sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. "Die Ergebnisse der QAQC-Prüfungen für mehrere Bohrlöcher stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald das Unternehmen die aktuellen Untersuchungsprotokolle und -methoden verifiziert hat. Die Bohrung testet derzeit das Ziel Golden Hand, wo in der Vergangenheit in großem Umfang Saprolit in kleinem Maßstab abgebaut wurde."

Abbildung 1. Karte mit den Bohrkränzen der bisher gebohrten Löcher und den vorbereiteten Bohrflächen.

Operatives Update

Das Unternehmen hat in den letzten vier Monaten, seit mit dem Bau des Camps begonnen wurde, beträchtliche Fortschritte erzielt, und das Camp wird weiterhin schrittweise erweitert, da das Bohrprogramm weiterhin zusätzliche Ziele erprobt. Es wird erwartet, dass ein zweites Bohrgerät nach Sela Creek verlegt wird. Das zweite Bohrgerät soll zunächst das derzeitige Bohrgerät ersetzen und wird voraussichtlich eine höhere Meterzahl pro Schicht erreichen. Dadurch sollen die Kosten pro gebohrtem Meter gesenkt und die Produktion gesteigert werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis Ende des Jahres zwei Bohrgeräte gleichzeitig in Betrieb sein werden.

