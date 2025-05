Konto eines Juden aus Nazi-Zeit: Erbe geht leer aus

Ein jüdischer Metzgermeister hatte 1932 auf einem Konto eine großzügige Mitgift für seine Tochter angelegt. Das junge jüdische Paar emigrierte bald danach in die Schweiz - und versuchte in den folgenden Jahren vergeblich, an das Geld in Nazi-Deutschland heranzukommen.

Ein Nachfahre, der erst kürzlich auf Hinweise zu dem alten Konto gestoßen war, forderte nun von der Sparkasse Akteneinsicht zu dem Konto - und letztlich die Auszahlung des vermuteten Vermögens seiner Vorfahren. Die Sparkasse hat die Forderung zurückgewiesen.