Starke Quartalszahlen treiben Fresenius auf Dreijahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starkes erstes Quartal und beibehaltene Jahresziele haben den positiven Lauf der Fresenius-Aktie am Mittwoch weiter vorangetrieben. Zur Mittagszeit ging es an der Dax -Spitze zeitweise bis auf 50,78 Euro nach oben und damit den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Zuletzt legte das Papier noch um 3,4 Prozent auf 50,08 Euro zu.

Analyst Oliver Reinberg von Kepler Cheuvreux äußerte sich vor allem positiv zum Überschuss, der die Erwartungen "deutlich übertroffen" habe und dabei von geringeren Zinskosten gestützt worden sei. Alles in allem sprach er von einem "starken Jahresauftakt" des Dax-Konzerns.

JPMorgan-Analyst David Adlington hob insbesondere die starke ergebnisseitige Geschäftsentwicklung von Kabi und der Klinik- und MVZ-Sparte Helios hervor. Angesichts des insgesamt besser als prognostiziert ausgefallenen operativen Quartalsergebnisses erwartet er nun, dass die Konsensschätzung für das Gesamtjahr steigen dürfte.

Kabi, so James Vane-Tempest vom Analysehaus Jefferies, sei dabei vor allem von Margenverbesserungen angetrieben worden, während Helios davon profitiert habe, dass Ostern in diesem Jahr in das zweite Quartal gefallen sei. Ergänzend lobte er, dass der Schuldenabbau bei Fresenius weitergehe und durch starke Barmittelzuflüsse des Konzerns gestützt werde, was ihm zufolge ein Schlüsselelement für die Aktienkursdynamik ist./ck/jsl/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 43,27 auf Tradegate (07. Mai 2025, 15:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +4,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,22 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 24,38 Mrd.. Fresenius zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -7,54 %/+29,45 % bedeutet.