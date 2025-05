KI-Pricing-Spezialist 7Learnings sichert Series-B-Finanzierung über 10 Millionen Euro (FOTO)

Berlin (ots) -



- 7Learnings (https://7learnings.com/) sichert sich in

Series-B-Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der

Technologie für Predictive Pricing und Handelsoptimierung sowie die Expansion

nach Nordamerika und weitere Märkte.

- Hauptinvestor ist Acton Capital, bekannt für Investitionen in Unternehmen wie

Etsy, mytheresa, Clio und SoSafe. Auch der bestehende Investor High-Tech

Gründerfonds (HTGF) beteiligte sich erneut an der Runde.

- Der Abschluss der Finanzierungsrunde steht im Kontext neuer Unsicherheiten in

den globalen Lieferketten, ausgelöst durch die US-Zölle, und zeigt die

Relevanz der Predictive-Pricing-Lösung von 7Learnings, um Unternehmensziele zu

erreichen.



7Learnings, ein führender Anbieter für KI-basierte Technologien für die

Handelsoptimierung, sichert sich über 10 Millionen Euro in einer

Series-B-Finanzierungsrunde. Die Runde wird angeführt von Acton Capital, einem

von Europas führenden Venture-Capital-Fonds mit Fokus auf Technologie-Start-ups.

Der bestehende Investor High-Tech Gründerfonds bekräftigt sein Vertrauen in das

Geschäftsmodell mit einer erneuten Beteiligung. Mit der frischen Finanzierung

will 7Learnings die internationale Expansion vorantreiben und legt den

strategischen Fokus auf den Markteintritt in Nordamerika.







Abschluss der Series-B-Runde profitabel - ein klarer Beleg für die Stärke und

Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die gesamte Investierungssumme fließt

vollständig in das weitere Wachstum und ermöglicht dem Unternehmen, seine

positive Marktdynamik zu nutzen und seine internationale Präsenz strategisch

auszubauen.



"Wir haben ein profitables Unternehmen aufgebaut, das seinen Kunden messbare

Ergebnisse liefert", sagt Felix Hoffmann, CEO und Mitgründer von 7Learnings.

"Inmitten von Handelsunsicherheiten, der anhaltenden Inflation und globalen

Lieferkettenherausforderungen ist eine bessere Decision Intelligence für Marken

und Onlinehändler entscheidend für den Unternehmenserfolg. Die neue Finanzierung

ermöglicht es uns, unsere Technologie weltweit noch mehr Händlern anzubieten.

Dabei liegt unser nächster Hauptfokus auf Nordamerika."



7Learnings hat sich als führender Anbieter im Bereich KI-gestütztes Pricing

etabliert und genießt das Vertrauen führender globaler Händler wie Westwing,

Bonprix, Tom Tailor, Tamaris und DK Company. Die Technologie wurde durch

hunderte A/B-Tests validiert. Die Retail-KI-Plattform umfasst neben Dynamic

Pricing weitere Prognostizierungsfunktionen, die Marketingkampagnen mit

Pricing weitere Prognostizierungsfunktionen, die Marketingkampagnen mit
Preisstrategien verknüpfen und den Einkauf optimieren, sodass entlang der





