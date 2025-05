BAUER AG setzt positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 nach Trendwende im Vorjahr fort (FOTO)

Schrobenhausen (ots) -



- Gesamtkonzernleistung steigt gegenüber Vorjahr deutlich von 1.831,1 Mio. EUR

auf 2.183,4 Mio. EUR (+19,2 %)

- EBIT mit 89,1 Mio. EUR auf Höhe des Vorjahres von 89,0 Mio. EUR

- Ergebnis nach Steuern mit 9,7 Mio. EUR über Vorjahr von 2,8 Mio. EUR

- Auftragsbestand reduziert sich wegen Abarbeitung eines Großprojekts auf

1.218,7 Mio. EUR (-21,6 %)

- Nettoverschuldung auf 375,3 Mio. EUR (-8,6 %) weiter reduziert



Die BAUER Gruppe konnte den eingeschlagenen Weg hin zu einem nachhaltig

erfolgreichen und profitablen Unternehmen fortsetzen. In einem Umfeld, in dem

die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Welt weiter

herausfordernd waren, konnte Bauer die Gesamtkonzernleistung auf 2.183,4 Mio.

EUR deutlich steigern. Das EBIT lag mit 89,1 Mio. EUR auf Höhe des Vorjahres von

89,0 Mio. EUR.







allein etwa 318 Mio. EUR zum Anstieg der Gesamtkonzernleistung beigetragen hat.

In den Ergebniskennzahlen sind Rückstellungen enthalten, die aufgrund des schwer

abzuschätzenden weiteren Verlaufs des genannten Großprojekts gebildet worden

sind. Hintergrund waren Ende 2024 zusätzlich in Kraft getretene Sanktionen, die

die Rahmenbedingungen für das Großprojekt verschlechtert haben.



Insgesamt war das globale Umfeld von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt,

darunter der anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Angriffe Israels

auf den Gaza-Streifen, der unverändert schwache Bausektor in China sowie eine

anhaltend schwache wirtschaftliche Entwicklung in weiteren asiatischen Ländern.



"Mit den im Jahr 2024 erreichten Kennzahlen sind wir aufgrund der ökonomischen

und politischen Rahmenbedingungen grundsätzlich zufrieden, auch wenn unsere

langfristigen Ziele bei den Ergebniskennzahlen höher angesiedelt sind", betont

Peter Hingott, Vorstand der BAUER AG.



Bei der Entwicklung der Bilanzkennzahlen konnte das Unternehmen weitere

Fortschritte erzielen. Die Bilanzsumme blieb trotz der gestiegenen Leistung mit

1.683,6 Mio. EUR nahezu unverändert und die Nettoverschuldung hat sich auf 375,3

Mio. EUR weiter reduziert. Das Verhältnis Net Debt zu EBITDA sank auf 1,68 und

erreichte damit einen neuen historisch niedrigen Wert.



Entwicklung der Segmente



Im Segment Spezialtiefbau wurde die internationale Präsenz weiter optimiert,

indem der Fokus auf Tochterunternehmen in nachhaltig stabilen und

vielversprechenden Märkten gelegt wurde. Hier zeigen sich bereits Erfolge aus

der Verringerung der Fixkosten, aber auch aus dem konsequent verbesserten

Risikomanagement. Die operative Abwicklung der Projekte im Jahr 2024 war Seite 2 ► Seite 1 von 2





