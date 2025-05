Trend zur E-Mobilität ungebrochen (FOTO)

München (ots) - Im ersten Quartal 2025 weiter Zulauf zur E-Mobilität. go-e

bleibt Marktführer im Home Charging in Deutschland



Europaweit wächst die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge im ersten Quartal 2025.

Das Vereinigte Königreich legte um rekordverdächtige 42% im Vergleich zum

Vorjahr zu und verkaufte erstmals mehr als 100.000 BEVs. Aber auch in

Deutschland stiegen die Zahlen um 37% gegenüber dem Vorjahr, in Italien gar um

64%, allerdings bei einer niedrigen Ausgangsposition von 4% Marktanteil.



Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage* durch Norstat im Auftrag von go-e

unter der deutschen Bevölkerung spiegeln sowohl diesen Trend als auch die

wachsende Bedeutung der Elektromobilität wider: 7,2% der Deutschen nutzen

bereits ein Elektroauto, doppelt so viele (14%) planen die Anschaffung in den

nächsten 3 Jahren. 2028 wäre damit bereits ein Fünftel der deutschen PKW

elektrisch unterwegs.





Auch der Trend zur Energiewende und zum CO2-neutralen Laden hält an. 6,9% der

Befragten, also die große Mehrheit der E-Auto-Fahrer, geben an, zum Laden ihres

E-Autos eine Wallbox zu nutzen. Damit belegt die Umfrage, dass, unabhängig vom

Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur das Zuhause-Laden mit einer AC Wallbox

derzeit die wichtigste Stütze im Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland

ist. 16% der Befragten haben zu Hause eine Photovoltaik-Anlage, und weitere 14%

möchten in den nächsten Jahren eine solche errichten. Auch die Nutzung von

Batteriespeichern für das Eigenheim gewinnt an Bedeutung - bereits 10% der

Befragten speichern ihre mit Sonnenkraft erzeugte Energie, um sie je nach Bedarf

zu nutzen.



Der Anstieg der BEV-Neuzulassungen in Deutschland kommt nicht ganz unerwartet,

nachdem aufgrund der CO²-Ziele der EU für 2025 sowohl Fahrzeughersteller als

auch Unternehmen mit Fahrzeugflotten ein Interesse daran haben, ihre Quote

mittels Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Dies wird dadurch unterstrichen, dass es

sich bei rund zwei Dritteln der BEV-Neuzulassungen in Deutschland nicht um

Privatfahrzeuge handelt, sondern um Firmenzulassungen.



Für den Wallbox-Hersteller go-e wirkt sich diese Situation vorteilhaft aus. Das

unabhängige britische Marktforschungsinstitut LCP Delta attestiert go-e, nach

wie vor der Marktführer im Segment Home Charging (Ladelösungen für Zuhause) in

Deutschland zu sein. Der relative Marktanteil wurde ebenfalls leicht ausgebaut.



Von Mittwoch, 7.5. bis Freitag, 9.5. ist go-e auf der Power2Drive (ein

Ausstellungsbereich der Messe The Smarter E) in München (Messegelände, Stand

B6.220) vertreten und stellt dort seine smarten Charger, diverse Ladelösungen

sowie Neuerungen wie das go-e Portal für Flottenmanagement,

Mehrfachkonfiguration und Fernwartung vor.



* Eckdaten zur Studie: Norstat Eurobus, CAWI, bevölkerungsrepräsentative

Online-Umfrage(CAWI), n=1001, Deutschland, Feldzeit: März 2025



Über go-e: Das Unternehmen go-e produziert seit 2017 mehrfach von ADAC, Stiftung

Warentest oder Auto Bild preisgekrönte Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und

beschäftigt europaweit rund 100 Mitarbeitende in seinen Niederlassungen:



- Feldkirchen (Österreich): Headquarter und Produktion

- Graz (Österreich): Produktinnovation

- Berlin (Deutschland): Forschung & Produktentwicklung

- Stockholm (Schweden): Standort für Skandinavien



Kund*innen aus rund 30 Ländern beziehen Ladetechnik von go-e über ein stetig

wachsendes Netz aus Partnern, Händlern und Fachbetrieben. go-e verpflichtet sich

dabei Werten wie innovativer Entwicklung, Inspiration zu nachhaltigem Handeln

und intuitiven Produkten. go-e ist in Deutschland Marktführer im Bereich Home

Charging und unter anderem auch in Österreich, Schweden, Finnland, Luxemburg und

Bulgarien solide auf dem Markt für Ladelösungen positioniert.



Mehr Information: http://www.go-e.com



Zusätzliches Bildmaterial von go-e: https://go-e.com/de-at/ueber-uns/presse



