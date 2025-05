Changement de direction chez Bender - le fournisseur mondial de solutions qui rendent les installations électriques intelligentes et plus sûres (FOTO)

Grünberg (ots) - Bender Industries GmbH & Co. KG (Bender) nomme Michael Breuer

au poste de CEO et Nicole Bender à celui de CFO. Heinz Nowicki et Dr. Sven

Hartung quittent l'entreprise.



Le 01.05.2025, la direction de Bender a été remaniée - une étape significative

qui marque la réorientation stratégique de l'entreprise. Michael Breuer en tant

que Chief Executive Officer (CEO) et Nicole Bender en tant que Chief Financial

Officer (CFO) posent ainsi les jalons pour le développement futur de

l'entreprise.





" Au nom de Bender et du conseil consultatif, je souhaite la bienvenue à MichaelBreuer et Nicole Bender en tant que nouveaux dirigeants de l'entreprise. MichaelBreuer et Nicole Bender sont des cadres très expérimentés avec un palmarèsimpressionnant dans les domaines de la stratégie, des finances et de la gestiongénérale. Ils forment l'équipe idéale pour diriger l'entreprise Bender sur lelong terme et pour assurer son avenir. Nous nous réjouissons de cettecollaboration, " a déclaré Dorothea Bender Fernandéz, présidente du conseilconsultatif de l'entreprise.Michael Breuer, titulaire d'une licence en ingénierie électrique et d'un Masterof science en administration des affaires, travaille depuis plus de 14 ans chezBender où il a occupé différents postes notamment dans les domaines du service àla clientèle, des ventes, de la gestion de segments de marché et de la gestionrégionale. Au cours des six dernières années, il a été vice-président de l'APACet a dirigé avec succès la région Asie-Pacifique tout en étant directeur généraldu groupe Eetarp. Il revient maintenant en Allemagne pour y exercer sesnouvelles fonctions. Michael Breuer est le premier CEO issu des propres rangs del'entreprise. Sa vision est claire : " La force internationale se mesure à laprofondeur de notre proximité avec nos clients. Seuls ceux qui comprennentvraiment leurs clients dans le monde entier resteront pertinents à l'échellemondiale et c'est là que réside l'avenir de Bender. "Nicole Bender vient renforcer et compléter la direction en tant que directricefinancière. Auparavant, depuis octobre 2022, elle était vice-présidente desfinances chez Dentsply Sirona (NASDAQ) où elle était responsable des unitéscommerciales mondiales, des organisations de vente et de la tarificationinternationale. Auparavant, elle a été directrice financière du groupe detechnologie médicale Polytech Health & Aesthetics. Nicole Bender a égalementoccupé des postes de directrice financière et d'autres postes de direction dansdes entreprises industrielles, notamment pendant plus de 8 ans au sein del'entreprise familiale BEUMER Group et 13 ans au sein de Siemens AG, cotée auDAX.Diplômée en gestion d'entreprise et titulaire d'une licence en économiecommerciale, elle se réjouit de relever son nouveau défi chez Bender: " Lesdéfis géopolitiques et climatiques actuels exigent une vision à long terme ainsiqu'une résilience stratégique et financière. Dans le même temps, les nouvellestechnologies telles que l'IA offrent des opportunités passionnantes. En tant quedirectrice financière, je donnerai à l'entreprise une orientation durable etinternationale ."Nicole Bender n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec les associés del'entreprise.La direction précédente a quitté l'entreprise. Heinz Nowicki a dirigé lesaffaires de Bender en tant que Chief Sales Officer pendant cinq ans. Dr. SvenHartung était directeur financier de l'entreprise depuis octobre 2023. Lesassociés et le conseil consultatif les remercient tous deux pour ce qu'ils ontaccompli ensemble et leur souhaitent le meilleur pour la suite de leur carrièreet de leur vie.