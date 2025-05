Friedrich Vorwerk Group - Aktie im Rampenlicht - 07.05.2025

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Mit einer Performance von -7,78 % musste die Friedrich Vorwerk Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +92,54 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.