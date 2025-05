KONJUNKTUR vom 07.05.2025 - 17.00 Uhr

WASHINGTON/PEKING/GENF - Im Handelskonflikt zwischen China und den USA finden erstmals hochrangige Gespräche in der Schweiz statt. US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer wollen am Wochenende mit Vertretern der Volksrepublik China zusammentreffen, teilten die jeweiligen Behörden mit. Laut chinesischem Handelsministerium reist Vize-Ministerpräsident He Lifeng in die Schweiz.

LUXEMBURG - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im März leicht gesunken. Im Monatsvergleich fielen die Erlöse um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten damit im Schnitt gerechnet. Allerdings fiel die Entwicklung im Vormonat etwas schlechter als bisher bekannt aus. Eurostat revidierte die Daten nach unten. Demnach hatten die Umsätze im Februar um 0,2 Prozent zugelegt, nachdem zuvor ein Anstieg um 0,3 Prozent gemeldet worden war.

ROUNDUP: Auftragseingang in der Industrie steigt dank Vorzieheffekten stark

WIESBADEN - Die deutschen Industriebetriebe haben einen überraschend deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet. Im März zogen die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 3,6 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Klingbeil will Haushalt vor Sommerpause ins Kabinett bringen

BERLIN - Der neue Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil will den Bundeshaushalt für 2025 noch vor der Sommerpause ins Kabinett bringen. "Das ist mein Anspruch, dass wir im Kabinett vor der Sommerpause den Haushalt haben werden. Das habe ich auch mit Friedrich Merz verabredet, dass das das Ziel ist", sagte der SPD-Politiker bei der Amtsübergabe im Finanzministerium. "Wir wollen keine Zeit verlieren, wir legen jetzt sofort los."

2/ROUNDUP/Umarmung für Europa: Merz und Macron wollen 'Neustart'

PARIS - Einen Tag nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Friedrich Merz einen "Neustart" in den Beziehungen zu Frankreich und Polen angekündigt. Nach der Zitterpartie bei der Kanzlerwahl und der ersten Kabinettssitzung am Dienstagabend brach er am Morgen zu seiner ersten Auslandsreise nach Paris und Warschau auf.

ROUNDUP: Pakistans Premier kündigt Reaktion an - Sorge vor Eskalation

ISLAMABAD/NEU-DELHI - Nach Angriffen des indischen Militärs auf mehrere pakistanische Ziele spitzt sich die Lage auf dem Subkontinent weiter gefährlich zu. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Islamabad erneut, es werde eine Reaktion auf die indische Militäraktion geben.

ROUNDUP: Solarausbau weltweit stark - Deutschland unter Top 5

MÜNCHEN - Nach mehreren Rekordjahren wird der weltweite Ausbau der Solarenergie in den nächsten Jahren nach Einschätzung der Branche weiter mit prozentual zweistelligen Zuwachsraten voranschreiten. Neuerliche Spitzenwerte beim Zubau sind aber in den nächsten Jahren nicht zu erwarten -so jedenfalls die übereinstimmenden Prognosen des Bundesverbands Solarwirtschaft und des europäischen Dachverbands Solar Power Europe. Weltweit könnte demnach der Zubau neuer Solaranlagen in diesem Jahr die Schwelle von 600 Gigawatt Leistung überschreiten - in etwa doppelt so viel wie noch 2022.

China reagiert im Handelsstreit: Zinssenkungen und Kredite

PEKING - China hilft seiner Wirtschaft unter dem wachsenden Druck durch den laufenden Handelsstreit mit den USA mit Zinssenkungen und Krediten nach. Wie Zentralbankchef Pan Gongsheng in Peking mitteilte, sinkt der Zinssatz für die sogenannte Mindestreserve (RRR) um 0,5 Punkte. Damit will der Behördenchef dem Kapitalmarkt langfristig eine Billion Yuan (derzeit rund 122 Milliarden Euro) zuführen.

