Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten

Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 07.05.2025

Kursziel: 4,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Q1: Hohes Umsatzniveau, aber Eigenproduktion schwächelt

Schweizer Electronic hat heute den Q1-Bericht 2025 vorgelegt und in einem Earnings Call die aktuelle Lage des Konzerns erläutert.

Konzernumsatz stabil, aber Eigenproduktion stark rückläufig: Mit 39,4 Mio. EUR erzielte Schweizer einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau (+0,5% yoy) und eine Steigerung von 14,9% gegenüber dem Vorquartal (Q4/24: 34,4 Mio. EUR). Während mit Produkten über das asiatische Partnernetzwerk erneut ein starker Anstieg verzeichnet wurde (+71,7% yoy), ging der Umsatz aus der Eigenproduktion um 43,0% yoy auf 13,9 Mio. EUR zurück. Der Umsatzanteil der Handelsumsätze erhöhte sich damit signifikant auf 64,8% (Q1/24: 37,9%; FY/24: 47,2%). Bereits 12,6 Mio. EUR Umsatz wurden mit Schweizers innovativer Embedding-Technologie erzielt. Der Auftragsbestand per 31.03. zeigte sich mit 229,8 Mio. EUR sowohl gegenüber dem Vorjahr (+2,2% yoy) als auch dem Wert zum 31.12.2024 (+4,3% qoq) leicht verbessert und weist laut Vorstand einen EmbeddingAnteil von ca. 40% auf. Rund 108,8 Mio. EUR des Orderbuchs stehen noch im laufenden Geschäftsjahr zur Auslieferung an, wovon nach jetzigem Stand jedoch nur 10 bis 15 Mio. EUR auf Schramberg entfallen dürften.



EBITDA rutscht wieder in den negativen Bereich: Die Bruttomarge des Unternehmens reduzierte sich in Q1 auf 3,5% (Q1/24: 13,2%; FY/24: 6,7%), was laut Schweizer dem hohen Preisdruck auf Kunden- und Lieferantenseite sowie Produkt- und Kundenmixeffekten geschuldet ist. Darüber hinaus belasteten vereinbarte aber noch nicht umgesetzte Preisreduktionen bei den Handelspartnern das Bruttoergebnis in Q1 mit ca. 0,5 Mio. EUR. Das EBITDA rutschte mit -1,5 Mio. EUR (Vj.: 2,1 Mio. EUR; Q4/24: 0,7 Mio. EUR) wieder in den negativen Bereich. Dies verdeutlicht u.E., dass die im dritten Quartal 2024 eingeleiteten Optimierungsprojekte und Kostensenkungsmaßnahmen derzeit noch nicht ausreichen, um den Umsatzrückgang am Standort Schramberg zu kompensieren. So stand trotz geringerer Vertriebs- und Verwaltungskosten (-8,5% yoy) ein EBIT von -2,8 Mio. EUR zu Buche. Infolge des deutlich negativen Konzernergebnisses von -3,8 Mio. EUR ging auch die Eigenkapitalquote auf 16,5% zurück (-4,6 PP vs. 31.12.). Der FCF fiel mit 2,9 Mio. EUR jedoch positiv aus, auch weil keine wesentlichen Investitionen getätigt wurden. Die liquiden Mittel erhöhten sich dadurch auf 9,9 Mio. EUR (31.12.: 8,2 Mio. EUR).



Weitere Kapazitätsanpassungen in Schramberg avisiert: Größte Herausforderung des Unternehmens bleibt u.E. die Kapazitätsauslastung am Standort Schramberg, der laut Vorstand aktuell für ein EBIT-Break-Even bei einem Umsatzvolumen von 70 bis 75 Mio. EUR ausgelegt ist. Als Zielsetzung wurde die Reduktion auf ein Volumen von 60 Mio. EUR genannt. Wenngleich die Ergebnisentwicklung in Q1 unter der Unternehmensplanung verlief, hält Schweizer an der FY-Guidance fest und rechnet mit einem Konzernumsatz von 130 bis 165 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 3 und 8 Mio. EUR.

Fazit: Der Anteil der Eigenproduktion in Schramberg an der insgesamt soliden Auftragsund Umsatzentwicklung ist gegenwärtig zu gering, um den Break-Even zu ermöglichen. Der Split im Auftragsbestand sowie das Sentiment in der Automotive-Branche deuten u.E. kurzfristig auch nicht auf eine Trendwende hin, sodass das Ergebnisziel bereits etwas ambitioniert anmutet. Wir bestätigen das Rating 'Halten' und das Kursziel von 4,00 EUR.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



