GTT: Quasi-Monopol zum Geldscheffeln - Anleger können mitverdienen!

Hintergrund ist der anhaltende Anteil russischen Gases an den EU-Importen: 2024 entfielen laut der Kommission rund 19 Prozent der Gaslieferungen auf Russland, etwa ein Drittel davon aus kurzfristigen Spotmarktgeschäften. Ziel ist es, die Abhängigkeit schrittweise abzubauen und spätestens ab 2027 komplett auf russisches Pipelinegas und LNG zu verzichten.

Die EU-Kommission plant ein vollständiges Importverbot von russischem Gas bis Ende 2027 und will dabei in zwei Stufen vorgehen. Bereits Ende dieses Jahres sollen kurzfristige Gaskäufe am Spotmarkt unterbunden und im Anschluss neue Lieferverträge untersagt werden.

Wenn die Gaspipelines zwischen der EU und Russland stillgelegt werden, dann rücken LNG-Transporte in die EU noch stärker in den Fokus und das spielt Gaztransport & Technigaz (GTT) genau in die Karten.

GTT: Technologieführer im LNG-Sektor

Gaztransport & Technigaz ist ein französisches Ingenieurunternehmen mit Sitz in Saint-Rémy-lès-Chevreuse, das sich auf die Entwicklung von Membrantechnologien für den Transport und die Lagerung von verflüssigtem Erdgas (LNG) spezialisiert hat. Seit der Fusion von Gaztransport und Technigaz im Jahr 1994 hat sich GTT als Weltmarktführer in diesem Bereich etabliert.

Das Quasi-Monopol

GTT hält einen dominanten Marktanteil im Bereich der LNG-Tanker-Technologien. Das Unternehmen entwickelt und lizenziert innovative Membransysteme, die es ermöglichen, LNG bei extrem niedrigen Temperaturen sicher zu transportieren. Diese Technologien sind in über 80 Prozent der weltweit betriebenen LNG-Tanker im Einsatz.

Geschäftsmodell und Dienstleistungen

Das Geschäftsmodell von GTT basiert hauptsächlich auf der Lizenzierung seiner patentierten Technologien an Schiffswerften und Reedereien. Zusätzlich bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Engineering, Beratung, Schulung und Wartung. Diese Dienstleistungen tragen dazu bei, die Betriebseffizienz der Kunden zu verbessern und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Forschung und Entwicklung

GTT investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine technologische Führungsposition zu sichern. Allein im Jahr 2022 meldete das Unternehmen 63 neue Patente an und hält insgesamt über 2.200 Patente. Diese Innovationskraft ermöglicht es GTT, seine Technologien ständig weiterzuentwickeln und an neue Anforderungen anzupassen.

Zukunftsperspektiven

Mit der wachsenden globalen Nachfrage nach LNG als Übergangsenergiequelle spielt GTT eine zentrale Rolle in der Energieversorgung. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung neuer Technologien, einschließlich Lösungen für den Transport von flüssigem Wasserstoff und der Nutzung von LNG als Schiffstreibstoff. Diese Initiativen positionieren GTT als Schlüsselakteur in der zukünftigen Energieinfrastruktur.

Lizenz zum Gelddrucken

Ein zentrales Argument für ein Investment in GTT liegt in der starken operativen Entwicklung des Unternehmens, die durch einen historischen Auftragsbestand von rund zwei Milliarden Euro untermauert wird. Diese außergewöhnliche Auftragslage verschafft GTT nicht nur Planungssicherheit, sondern auch ein hohes Maß an Visibilität für die Geschäftsentwicklung der kommenden Jahre – wenngleich zyklische Faktoren nicht außer Acht zu lassen sind.

Guter Start 2025

Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 191 Millionen Euro, was einem bemerkenswerten Anstieg von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der festen Bestellungen für Schiffe mit GTT-Technologie erreichte zum 31. März 2025 insgesamt 325 Einheiten – doppelt so viele wie noch 2021. Rund 90 Prozent dieser Bestellungen entfallen auf LNG-Tanker (LNGC).

Zukunft bleibt rosig

Hintergrund dieser Dynamik ist die geopolitisch bedingte Neuausrichtung der globalen Energieversorgung seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Statt Pipeline-Gas aus Russland decken europäische und asiatische Abnehmer ihren Bedarf zunehmend per Schiff – vor allem durch Importe aus Katar, den USA und Australien. Infolgedessen erlebt der Markt für LNG-Tanker und schwimmende Speicherlösungen einen massiven Nachfrageschub – und GTT steht mit seinen patentierten Membrantechnologien im Zentrum dieses strukturellen Wandels.

Als nahezu konkurrenzloser Anbieter mit jahrzehntelanger Erfahrung profitiert GTT direkt von den globalen Verschiebungen im Energiemarkt – sowohl in Bezug auf stabile Lizenzeinnahmen als auch durch die Expansion in neue Technologiefelder wie Wasserstofftransport und alternative Schiffsantriebe.

Mein Tipp: Das Geschäftsmodell von GTT fußt auf einer hochspezialisierten kryogenen Membrantechnologie, die es erlaubt, Flüssigerdgas (LNG) platzsparend und bei extrem niedrigen Temperaturen zu lagern. Dies verschafft Reedereien signifikante Einsparungen bei Bau- und Betriebskosten. Auch wenn die Technologie als schwer imitierbar gilt, ist sie nicht vollständig vor disruptiven Ansätzen geschützt – insbesondere aus Asien, wo Konzerne wie Samsung Heavy Industries an eigenen Lösungen arbeiten, ebenso wie neue Wettbewerber aus den USA.

Kein Ausruhen auf Lorbeeren!

Mit 66 Patentanmeldungen im Jahr 2024 behauptet sich GTT als eines der innovationsstärksten Unternehmen Frankreichs. Gleichzeitig richtet der Spezialist für LNG-Speicherlösungen den Blick über das Kerngeschäft hinaus: Im April beteiligte sich GTT Strategic Ventures am Schweizer Unternehmen novoMOF, das auf CO₂-Abscheidung durch innovative Materialien spezialisiert ist. Der Schritt signalisiert, dass sich GTT auf die Zeit nach dem LNG-Boom vorbereitet – oder zumindest sein Geschäftsmodell breiter aufstellen will.

Konkret forciert der Konzern den Ausbau seiner Aktivitäten in den Bereichen Services und grüne Technologien. Über die Tochtergesellschaften Ascenz und Marorka, die 2018 bzw. 2020 übernommen wurden, bietet GTT digitale Lösungen für das "Smart Shipping" an – von Schulung und Beratung bis hin zu datenbasierter Betriebsoptimierung. Ein zunehmend relevantes Geschäftsfeld angesichts schärferer Umweltauflagen im internationalen Seeverkehr.

Auch im Bereich grüner Wasserstoff zeigte sich GTT ambitioniert. Mit der Übernahme von Elogen im Jahr 2020 wagte das Unternehmen den Vorstoß in ein neues Wachstumsfeld. Zwar blieb der erhoffte Durchbruch bislang aus, dennoch unterstreicht das Engagement den strategischen Anspruch, bei der Energiewende mitzugestalten. Die Herausforderung: Aus einer Vielzahl zukunftsträchtiger Einzelinitiativen ein tragfähiges zweites Standbein zu formen – und damit das Image als reiner LNG-Spezialist hinter sich zu lassen.

Ansprechende Fundamentaldaten

Abgerundet werden die guten Aussichten bei GTT durch ein geschätztes KGV von 13,6 für das laufende Jahr mit einem Dividenden-Sahnehäubchen von rund 6 Prozent. Im kommenden Jahr soll das KGV auf 13,1 fallen und die Dividendenrendite auf 6,13 Prozent.

Insgesamt haben 6 Analysten die Aktie auf dem Radar. Alle plädieren für "Kaufen" und im Durchschnitt sehen sie noch ein Potenzial von 20 Prozent bei der Aktie.

Anleger können daher sofort bei dem Papier zugreifen. Wer ein wenig Risiko aus der Spekulation nehmen möchte, der wartet noch kurz ab, ob die Aktie die Marke von 150 Euro knackt und sgeht dann an Bord.

