Alphabet sacken ab - Apple prüft KI-Suche in seinem Browser

NEW YORK (dpa-AFX) - Die A-Aktie von Alphabet hat mit einem deutlichen Kursminus auf die Nachricht reagiert, dass Apple eine auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierte Suche in seinem Internet-Browser prüft. Zuletzt notierte das Papier der Google -Muttergesellschaft 5,8 Prozent tiefer bei 153,71 US-Dollar. Aber auch die Anteilscheine von Apple sackten in Reaktion auf die Nachricht merklich ab und verloren zuletzt 2,1 Prozent auf 194,32 Dollar.

Die Talfahrt der beiden Schwergewichte sorgte auch dafür, dass der technologielastige Index Nasdaq 100 am Mittwoch ins Minus rutschte, nachdem er zuvor ein moderates Plus verbucht hatte.