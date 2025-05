Schwartz Public Relations gewinnt sechs Greentech-Kunden in sechs Monaten

München (ots) - Schwartz Public Relations (https://schwartzpr.de/) freut sich

über zwei weitere Etatgewinne für die im September 2024 gegründete Greentech

(https://schwartzpr.de/expertise/greentech-energie/) -Unit: Mit Elecq und

XCharge haben sich zwei Unternehmen aus dem Bereich "nachhaltige Mobilität" für

die Münchner Technologie-Agentur entschieden. Damit verzeichnet Schwartz Public

Relations innerhalb von sechs Monaten insgesamt sechs Kundenzugänge für ihre

jüngste Sparte, die bereits 2024 signifikant zum positiven Jahresergebnis der

Agentur beigetragen hatte.



Elecq (Shenzhen, China) verfolgt das Ziel, der weltweit führende Anbieter

intelligenter Ladelösungen zu werden. Gemeinsam mit Schwartz PR orchestriert das

Unternehmen seinen Markteintritt in mehreren europäischen Ländern. Das Münchner

Team unterstützt mit Kommunikationsmaßnahmen in Deutschland, Italien, Schweden

und weiteren europäischen Märkten.





XCharge mit Hauptsitz in Hamburg sowie Teams in Europa, den USA und Asien wurde

von zwei ehemaligen Tesla-Mitarbeitern gegründet und bietet Lösungen für das

schnelle Laden von Elektrofahrzeugen. Ziel der Zusammenarbeit mit Schwartz PR

ist es, die lokale Marke weiter auszubauen, den Vertrieb voranzutreiben und noch

stärker als globaler Vordenker der Elektromobilität wahrgenommen zu werden. In

den Zuständigkeitsbereich der Münchner Agentur fallen dabei neben Media

Relations auch strategische Beratung zur Marken- und Sprecherpositionierung

sowie Unterstützung rund um Messen und Konferenzen.



Nachhaltige Mobilität, Energie, Gebäude und Infrastruktur



Bereits heute deckt die Kundenlandschaft der Greentech-Unit von Schwartz PR ein

breites Spektrum an Themen und Technologien rund um Nachhaltigkeit und

Dekarbonisierung ab:



Mit Anker SOLIX (Shenzhen, China) vertraut einer der führenden Anbieter von

Solar-Energiespeichern für Heimanwender:innen auf die Kommunikationsexpertise

der Agentur.



Die BENO Holding (München) hat Schwartz PR mit ihrer Positionierung als Pionier

der ressourcenschonenden Transformation von Bestandsimmobilien betraut.



Nachhaltige Klimatisierung und Heizung sind ein essenzieller Baustein der

Wärmewende. In diesem Kontext möchte sich Carrier Klimatechnik aus Ismaning bei

München als Full-Service-Anbieter für nachhaltige und intelligente gewerbliche

Klima- und Energielösungen auf dem deutschen Markt positionieren. Hier

überzeugte das Team von Schwartz PR unter anderem mit seiner ausgewiesenen

Expertise im Bereich Gebäudetechnik.



Und schließlich vertraut seit August 2024 Esri Deutschland auf Schwartz PR. Mit

Geoinformationssystemen (GIS) leistet Esri einen Beitrag dazu, Städte, Gemeinden

und kritische Infrastrukturen gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu

wappnen. Die Software erleichtert mit standortbasierten Daten und fundierten

Analysen die nachhaltige Stadtplanung, den Hochwasser- und Katastrophenschutz

sowie die Klimaanpassung und den Klimaschutz.



"Über mehr als 30 Jahre seit Bestehen der Agentur haben wir durch zahlreiche

Kunden in den Bereichen erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Gebäudetechnik,

Nachhaltigkeit oder E-Mobilität einen breiten Erfahrungsschatz für die

Greentech-Kommunikation aufgebaut", freut sich Christoph Schwartz, Gründer und

Geschäftsführer von Schwartz PR. "Die erfreuliche Entwicklung unserer

dezidierten Unit trägt diesem nachhaltigen Kompetenzaufbau Rechnung. Wir freuen

uns, die Transformation in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft kommunikativ

heute und in Zukunft mitzugestalten."



Über Schwartz Public Relations



Die Münchner Agentur Schwartz Public Relations gehört mit einem Umsatz von rund

6 Mio. Euro und 40 Mitarbeiter:innen zu Deutschlands vier führenden Agenturen

für Öffentlichkeitsarbeit in dem Segment Technologie und Digitalisierung. Die

Agentur berät und unterstützt Technologie-Konzerne, Mittelständler und Startups

bei deren Corporate und Crisis Communications, Public Relations, Social Media,

Digital-Kommunikation, Influencer:innen Relations und Content Marketing.

Schwartz PR wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist

exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerks Eurocom Worldwide

(https://www.eurocompr.com/) . 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2025

wurde Schwartz PR mit dem SABRE Award als "Best Consultancy To Work For" in EMEA

ausgezeichnet.



Sollten Sie kein Interesse mehr an Informationen zu Schwartz Public Relations

haben oder komplett aus unserer Datenbank gelöscht werden wollen, kontaktieren

Sie uns bitte per E-Mail



Medienkontakt:



Schwartz Public Relations GmbH

Christoph Schwartz/Jörg Stelzer

Sendlingerstr. 42A

80331 München

Tel.: +49 (0) 89 211 871 -30

E-Mail: mailto:info@schwartzpr.de

Website: http://www.schwartzpr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55938/6028495

OTS: Schwartz Public Relations GmbH