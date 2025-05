Wie die Tekola Deutschland GmbH mittelständische Unternehmen für die Zukunft fit macht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pfaffen-Schwabenheim (ots) - Effizient, sicher und skalierbar - eineprofessionelle IT-Infrastruktur wird für mittelständische Unternehmen immerwichtiger. Um ihnen eine ganzheitliche Lösung von Mobilfunk und Internet überNetzwerkinfrastruktur, Cloud-Telefonie und Prozessautomatisierung bis hin zuHardware-Management und Vertragsverwaltung anzubieten, hat sich die TekolaDeutschland GmbH als IT-Beratungsunternehmen mit umfassenden Managed Servicesetabliert. Was das Unternehmen für seine Geschäftspartner leistet und welcheProjekte aktuell anstehen, erfahren Sie hier.Moderne Kommunikation und IT - für viele mittelständische Unternehmen ist daslängst kein Selbstläufer mehr. Die Anforderungen sind hoch: sichere Netzwerkefür flexibles Arbeiten im Büro und im Homeoffice, leistungsfähige Datenbanken,klare Zugriffsregelungen, Schutz vor Cyberangriffen und branchenspezifischeSoftwarelösungen. Was nach einer gut abgestimmten Infrastruktur klingt, ist inder Praxis oft ein Flickenteppich aus Einzelbausteinen verschiedener Anbieter -einer für die Hardware, ein anderer fürs Internet, ein dritter für diebranchenspezifische Software. Statt funktionierender Abläufe entsteht eintechnisches Durcheinander. Axel Graß, Geschäftsführer der Tekola DeutschlandGmbH, kennt das Problem aus unzähligen Kundenprojekten. "Viele Unternehmenmerken erst im laufenden Betrieb, wie sehr ihre IT-Landschaft sie ausbremst",erklärt er. "Sobald Unternehmen wachsen wollen, stoßen sie schnell an technischeGrenzen - einfach weil niemand das Ganze zu Ende denkt."Genau deshalb setzt Tekola auf integrierte Lösungen aus einer Hand. Statt vielerEinzelsysteme entsteht eine durchdachte IT- und Kommunikationsstruktur, diemitwächst - sicher, skalierbar und leicht zu bedienen. Mit über 26 JahrenBranchenerfahrung und mehr als 15.000 aktiven Kunden zählt Tekola heute zu denführenden Komplettanbietern für mittelständische Unternehmen in Rheinland-Pfalz,Hessen und darüber hinaus.Tekola Deutschland GmbH: Vom Mobilfunk-Pionier zum IT-Systemhaus mitKomplettlösungenDie Tekola Deutschland GmbH ist seit rund 26 Jahren am Markt und vielen zunächstals unabhängiger Mobilfunkexperte bekannt. Angefangen mit ISDN- undDSL-Anschlüssen, entwickelte sich das Unternehmen früh zum Vorreiter in SachenMobilfunk-Flatrates. Heute geht das Angebot weit über klassischeTelekommunikation hinaus: Tekola hat sich strategisch zu einem IT-Dienstleistermit umfassenden Lösungen entwickelt - vom Glasfaseranschluss überCloud-Telefonie bis hin zur digitalen Prozessberatung.Geschäftsführer Axel Graß hat diesen Wandel seit seinem Einstieg 2022 aktiv